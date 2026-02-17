Nicușor Dan spune că are 5 nume pe lista de propuneri pentru șefii serviciilor și că numirea „se va întâmpla relativ curând”. Ce profil le face candidaților

Într-un interviu acordat Radio România Actualități, președintele Nicușor Dan a declarat că are cinci nume pe lista scurtă pentru propunerile pentru viitorii șefi ai serviciilor de informații. El a spus, de asemenea, că partidele nu au făcut încă nicio sugestie, dar că discuțiile continuă.

„Cinci. Între cei cinci există o ierarhie. În momentul în care propunerea mea o să fie trimisă către Parlament, o să vedeți că o să fie votată”, a răspuns președintele atunci când a fost întrebat despre câte nume are pe lista scurtă pentru șefii SRI și SIE.

Nicușor Dan a spus că, în cele aproape nouă luni de când e la Palatul Cotroceni, nu a înaintat încă Parlamentului propunerile de numiri pentru șefii serviciilor de informații pentru că decizia este una comună – a președintelui și a partidelor din Parlament.

„Trebuie să existe un dialog înainte. Uneori nu e timp”

„E o decizie comună a președintelui și a parlamentului și un dialog care a fost întrerupt tot timpul de tot felul de alte evenimente. Se va întâmpla relativ curând”, a spus șeful statului.

El a explicat că până acum, în ultimele nouă luni, România a transmis un semnal de stabilitate, iar o propunere de șefi de servicii care să fie respinsă de Parlament „nu e deloc un semn de stabilitate”.

„Tocmai de aceea trebuie să existe un dialog înainte, dialogul trebuie să aibă nuanțele lui de profunzime. Uneori e timp, alteori nu e timp. De exemplu, săptămâna asta nu e timp. Că pregătim vizita (n.red. – vizita la Washington) pentru a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace”, a continuat el.

„Tot ce a apărut în spațiul public sunt speculații”

Președintele a fost întrebat și dacă până acum au existat propuneri venite din partea partidelor pentru aceste numiri. El a spus că deși „e evident că toată lumea își dorește să propună”, nu a existat nicio sugestie din partea partidelor și că discuția cu liderii este mai degrabă despre profilul oamenilor care să conducă serviciile de informații.

„Evident că trebuie să fie niște oameni maturi, care să fi lucrat de-a lungul vieții cu mulți oameni, să fie în stare să conducă structuri de mulți oameni, să aibă și direcția, și flexibilitatea necesare în anumite situații. Sunt niște poziții de responsabilitate”, a fost caracterizarea lui Nicușor Dan atunci când a fost întrebat despre ce calități ar trebui să aibă viitorii directori ai SRI și SIE.

„Tot ce a apărut în spațiul public sunt speculații”, a mai spus el făcând referire la numele care au apărut până acum în presă.

Printre numele vehiculate până acum se numără cel al avocatului Gabriel Zbârcea pentru conducerea SRI și al lui Marius Lazurca pentru șefia SIE.

Ambii sunt cunoștințe din tinerețe ale actualului președinte. Lazurca a fost coleg de studenție cu Nicușor Dan la Paris, acum 32 de ani, și au ținut apoi legătura. De atunci, Lazurca a fost numit de Nicușor Dan consilier pentru siguranță națională și politică externă la Cotroceni.

Despre Zbârcea, Nicușor Dan a explicat într-un interviu pentru Cotidianul că l-a cunoscut la începutul anilor ’90 la Liga Studenților din Universitatea București, cunoscută organizație civică în epocă.