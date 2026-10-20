Nicușor Dan spune că democrația se confruntă astăzi „cu cea mai puternică și importantă provocare”

Preşedintele Nicuşor Dan a atras atenţia, marţi, asupra puterii reţelelor de socializare online, afirmând că „este mai ieftin să fie plătite 1.000 de voci care acoperă o voce legitimă”.

Președintele a fost prezent marți la Forumul privind statul de drept „„Rule of Law Forum” de la Biblioteca Universitară.

„Această expresie statul de drept sună abstract în limba română. Dar poate că domnia legii este ceva mult mai accesibil. Și asta ar fi primul mesaj: statul de drept se traduce prin funcționarea sau nefuncționarea instituțiilor, mulțumirea sau nemulțumirea cetățenilor, corupție puțină sau absența ei. Iar chestiunea este cum reușim să facem o societate să prevină derapajele și să se ajute unele pe altele să funcționeze mai bine”, a declarat Nicușor Dan, în discursul său.

Referindu-se la democrație, Nicușor Dan a spus că un stat de drept „nu poate exista fără o aspirație a unei societăți către mecanisme care să reglementeze în mod just relațiile între instituții”.

„Și vreau să spun că și protestul și strigătul sunt mijloace democratice legitime și ele trebuie folosite, dar este nevoie și de dialog și de compromis pentru consens, pentru că altfel avem o societate în care fiecare bulă are strigătul ei, iar asta nu poate să dea premisele unei construcții democratice care să pună în acord instituții, reguli cu aspirațiile oamenilor”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit şefului statului, democraţia se confruntă cu provocarea comunicării pe reţele sociale.

„Democrația se confruntă o provocare. În opinia mea, cea mai puternică, importantă în aceste zile: comunicarea pe rețelele sociale și nu vorbesc de conținut, vorbesc de cantitate.

Cum facem ca principiul fundamental al democrației, «o persoană, o voce, un vot», să fie păstrat, păstrând, evident, și libertatea de expresie și de asociere? Pentru că constatăm că a devenit extrem de ieftin să plătești 1.000 de voci care acoperă o voce legitimă. Asta cred că este o chestiune cu care fiecare dintre noi, preocupați de democrație și de statul de drept, trebuie să reflectăm”, a subliniat Nicușor Dan.