Nicușor Dan susține că a existat „o interferență” din partea serviciilor secrete în politică, „de-a lungul anilor”

„Fără să am informația completă până la momentul acesta, da, a existat o interferență, în jocul politic de-a lungul anilor”, a declarat joi președintele Nicușor Dan despre influența serviciilor secrete din țara noastră, într-un interviu acordat B1 tv.

„Bineînțeles că există interese ale altor state, dar nu aș zice că au fost influențe pe alegeri, există interese, există conexiuni între persoane, există interese de afaceri, astea sunt lucruri pe diverse grade, până la anumite lucruri legitime”, a răspuns președintele, întrebat dacă serviciile de informații din România „au fost controlate” de serviciile secrete ale altor state, în cadrul acestei interferențe.

În ceea ce privește numirile pe care le va face la șefia serviciilor secrete, Nicușor Dan a precizat:

E o discuție care a început (cu partidele politice, n.r.). O să vedeți rezultatul. O să fie propunere urmată de vot. O să fie discutat înainte de votul în Parlament. Întrebarea pe care dumneavoastră mi-o puneți este cu privire la controlul civil, cu privire la servicii, astfel încât societatea să fie sigură că ele se ocupă în zona de Constituție, de atribuții pe care le dă Constituția. Asta e miza unui control civil.”

Miercuri seară, într-un alt interviu televizat, difuzat de TVR, preşedintele Nicuşor Dan a explicat că a ales să nu prioritizeze numirile pentru șefii serviciilor de informații, pentru că „stabilitatea a fost mai importantă”. Șeful statului a afirmat că își dorește în continuare un șef la SRI care să nu facă parte dintr-un partid politic.

„Rolul șefului civil, dacă vorbim de SRI, că SIE are unul, este de a recâștiga încrederea între societate și partea operațională a acestui serviciu. Pe partea operațională, vă dați seama că am interferat cu serviciul săptămânile astea, de când am preluat mandatul, lucrurile funcționează”, a declarat președintele, în interviul acordat postului public.

Tot miercuri seară, el a precizat că „România este ținta unui război hibrid din partea Federației Ruse”, că există atacuri cibernetice la care „instituțiile statului reacționează în timp rezonabil” și că există o preocupare și în zona de dezinformare.

„Pe partea de dezinformare există o preocupare, chiar dacă și în momentul acesta și la alegerile din noiembrie, reacția statului nu a fost cea optimă. Vă asigur că mă interesează foarte tare partea de servicii, și în momentul în care discuția politică despre șefi se va sfârși, o să avem un șef civil”, a subliniat Nicușor Dan.