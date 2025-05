Alegeri prezidențiale 2025. Nicușor Dan: Turul doi, cu candidatul izolaționist, va fi despre direcția României, pro sau anti-Occident

Nicușor Dan a susținut o scurtă declarație în miez de noapte după ce, conform numărătorii voturilor, l-a devansat pe Crin Antonescu și a intrat astfel în turul doi al alegerilor prezidențiale, unde se va confrunta cu George Simion.

„Suntem în turul doi. Ne despart la acest moment 50.000 de voturi de locul 3 și trendul e ireversibil. Mai sunt de numărat 300.000 de voturi, nu mare are rost să așteptăm în seara asta”, a afirmat el.

Nicușor Dan mulțumit votanților săi, inclusiv celor care au votat pentru ceilalți candidați, „pentru că a fost un proces democratic de care România avea nevoie”. „Mulțumesc în special românilor din Republica Moldova, unde am câștigat cu peste 50%”, a punctat el.

„O să urmeze un tur doi dificil, cu candidatul izolaționist. Nu o să fie o dezbatere între persoane, ci o dezbatere pe o direcție pro-occidentală pentru România și una anti-occidentală, despre asta va fi turul doi. Este sarcina noastră să convingem românii că România are nevoie de direcția pro-occidentală și pe asta se va axa campania noastră în următoarele două săptămâni”, a precizat Nicușor Dan.

„Îi chem pe toți românii să fie parte din această bătălie, sunt optimist că o s-o câștigăm, că România va păstra direcția occidentală, și am speranțe că, cu toate resursele pe care această țară le are, în câțiva ani va fi în locul pe care și-l merită”, a conchis candidatul independent.

Nicușor Dan a trecut pe locul 2, potrivit rezultatelor publicate până la această oră de Autoritatea Electorală Permanentă, în urma votului la primul tur al alegerilor prezidențiale, devansându-l pe Crin Antonescu. De altfel, Antonescu și-a recunoscut deja înfrângerea. Nicușor Dan se va confrunta în turul doi cuGeorge Simion, care a câștigat detașat acest prim tur de scrutin.