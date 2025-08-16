Nicuşor Dan va participa duminică la videoconferința cu liderii țărilor din „Coaliția voluntarilor” care susțin Ucraina. Detaliile date de șefa MAE

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a informat că preşedintele Nicuşor Dan va participa duminică la formatul de discuţie al „Coaliţiei voluntarilor” (sau Coaliţia de Voinţă), coaliţia ţărilor care susțin Ucraina în războiul cu Rusia. Reuniunea a fost convocată în contextul summitului ce s-a desfășurat vineri în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin și, totodată, înainte de vizita pe care Volodimir Zelenski urmează să o efectueze luni la Washington.

„O să existe mâine, cu participarea preşedintelui Nicuşor Dan, formatul de discuţie al Coaliţiei de Voinţă, coaliţia ţărilor care sunt dispuse să ajute Ucraina, atât în protejarea intereselor care duc spre pace, cât şi în procesul ulterior de reconstrucţie. Preşedintele Nicuşor Dan a reprezentat deja România în acest format şi în videoconferinţa care a avut loc la Conferinţa de la Roma pentru reconstrucţia Ucrainei şi în formatul care a precedat discuţiile dintre Donald Trump şi Vladimir Putin şi echipele lor”, a declarat Oana Ţoiu într-o intervenţie la TVR Info, citează News.ro.

Despre poziţia României, Oana Ţoiu a precizat că rămâne stabilă, astfel că formatul de negociere trebuie să aducă la aceeaşi masă de dialog atât Federaţia Rusă, cât şi pe Volodimir Zelenski.

„Asta poate să fie atât pe teritoriul unei ţări care e dispusă să medieze, aşa cum s-a oferit şi Turcia să găzduiască, poate să fie şi pe terioriul altei ţări sau la Washington”, a spus ministra de Externe.

Ea a menţionat că „pentru noi are un interes discuţia despre Marea Neagră, şi aici împreună cu Turcia, cu Bulgaria, cu Ucraina, vrem să ne asigurăm că există un focus privind importanţa securităţii la Marea Neagră şi securitatea regiunii şi pentru a asigura fluxurile comerciale şi procesul viitor de reconstrucţie”, a menţionat Ţoiu.

„Din punctul de vedere al României, este foarte important ca în Uniunea Europeană, cel puţin 26 de state membre, dacă nu reuşim toate cele 27, să fim o voce unitară şi să avem o perspectivă comună în paşii viitori. O perspectivă care se bazează şi pe Parteneriatul transatlantic şi este transmisă şi către preşedintele Donald Trump şi realizată şi în conversaţie şi dialog cu acesta, unde suntem reprezentaţi prin preşedinta Comisiei Europene şi în format NATO”, a completat șefa diplomației române.

Țările din „Coaliția voluntarilor” se reunesc duminică, înaintea vizitei lui Zelenski în SUA

Țările care susțin Ucraina în războiul cu Rusia și care au format așa-numita „coaliție a voluntarilor” vor avea duminică o nouă reuniune prin videoconferință, după summitul desfășurat vineri în Alaska între președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, și înainte de vizita pe care o va efectua luni la Washington președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Agerpres.

Această a două reuniune de săptămâna aceasta a „coaliției voluntarilor”, după cea de miercuri, este programată pentru duminică, la ora 13:00 GMT (16:00 în România).

Și, la fel ca reuniunea de miercurea trecută, aceasta va fi co-prezidată de președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz.

În comentariile sale pe marginea summitului Trump-Putin, președintele francez menționase deja mai devreme că urmează să se desfășoare încă o reuniune a respectivei coaliții, iar obiectivul acesteia va fi de „a face progrese concrete” cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Ar putea astfel să fie rediscutată ideea mai demult promovată de Franța și Marea Britanie privind desfășurarea unui contingent de trupe străine în Ucraina ca formă de garanție de securitate pentru această țară, idee față de care, cel puțin până în prezent, Moscova s-a opus categoric și a avertizat că va considera țările participante la o asemenea forță ca fiind implicate într-un „conflict armat direct” cu Rusia.

Între timp, după summitul cu Putin, Trump i-a propus lui Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, conform declarațiilor date de surse diplomatice, confirmate de șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, care s-a numărat printre liderii europeni participanți la o convorbire cu Trump după summitul avut de acesta cu Putin.

Într-un interviu acordat postului Fox News după acest summit, Trump a spus că a discutat cu Putin despre schimburi de teritorii, referindu-se de fapt la cedarea către Rusia a unor teritorii ale Ucrainei ocupate în prezent de armata rusă, și despre garanții de securitate pentru Ucraina, adăugând că „în mare parte sunt de acord” asupra acestui subiect, dar mai rămâne de obținut acordul Ucrainei.

În declarațiile date presei la încheierea summitului din Alaska, cei doi lideri au vorbit vag despre anumite înțelegeri, fără a da detalii, dar au semnalat progrese, deși întâlnirea s-a încheiat fără rezultate concrete.