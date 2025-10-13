Nicușor Dan: „Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță. Nu este ceva firesc, ci o alegere a societății”

„Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță”, a transmis președintele Nicușor Dan, luni, într-un mesaj adresat participanților la Conferința Ministerială Regională privind eliminarea violenței împotriva copiilor, organizată la București de Ministerul Muncii, în parteneriat cu UNICEF și Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU. Mesajul a fost prezentat de consilierul prezidențial pe probleme de politică externă, Marius Lazurca.

„Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță. Este un fenomen adeseori trecut sub tăcere, care lasă cicatrici adânci și urme invizibile în viața de adult. De modul în care ne vom crește copiii depinde viitorul nostru ca națiune”, a transmis șeful statului, conform Administrației Prezidențiale.

Liderul de la Cotroceni a adăugat că potrivit raportului anual UNICEF 2024, „situația rămâne alarmantă”.

„Doi din trei copii la nivel global sunt supuși regulat la pedepse violente acasă. În 2024, una din șase adolescente cu vârsta între 15 și 19 ani a fost victima violenței fizice sau sexuale din partea soțului sau partenerului. Mai mult, aproape unul din patru copii trăiește în gospodării unde mama este victimă a violenței domestice”, se mai arată în mesajul președintelui.

„Multe abuzuri rămân neraportate, mai ales atunci când agresorii sunt părinții sau tutorii legali”

„Numărul real al copiilor abuzați este, cel mai probabil, mult mai mare, deoarece multe cazuri rămân neraportate sau nedeclarate, mai ales atunci când agresorii sunt părinții sau tutorii legali. Din nefericire, în unele comunități din regiunea noastră, violența împotriva copiilor continuă să fie, într-o anumită măsură, tolerată. Unele forme de pedeapsă corporală nici măcar nu sunt percepute ca violență, ci, în mod greșit, ca măsuri disciplinare”, a continuat președintele.

Nicușor Dan a subliniat că, dincolo de legi și politici publice, este nevoie de o schimbare de mentalitate la nivelul comunităților.

„Dar să nu uităm, protecția copiilor nu cade doar în sarcina instituțiilor. Este responsabilitatea noastră comună, autorități, familie și școală (…) Dar, pentru a obține rezultate durabile, este nevoie de schimbări profunde ale unor mentalități. Eliminarea violenței împotriva copiilor presupune investiții substanțiale în educația incluzivă, în reformarea sistemelor școlare, în formarea cadrelor didactice și în sprijinirea familiilor aflate în situații vulnerabile”, a mai spus șeful statului.

Mediul online, nouă zonă de risc

Mesajul președintelui a inclus și un avertisment privind riscurile din mediul digital.

„Mediul online și rețelele sociale necesită o atenție specială. Pe lângă dezvoltarea componentei critice a educației, trebuie să ne asigurăm că spațiul online, în care copiii petrec tot mai mult timp, nu se transformă într-un mediu agresiv, de natură să genereze probleme fizice și mentale pentru tineri. Este un subiect pe care trebuie să îl gestionăm cu atenție, în cooperare cu alte state”, a subliniat el.

Mai mult, președintele a menționat că agresiunea militară a Rusiei asupra Ucrainei a determinat zeci de mii de copii să își părăsească locuințele, ceea ce impune un efort coordonat regional pentru protecția minorilor refugiați.

„Știm ce funcționează: prevenirea universală prin programe școlare și siguranță online; sprijinul timpuriu pentru familii, pentru a preveni separarea și trauma; sisteme de justiție și protecție sensibile la nevoile copilului, care nu retraumatizează. Nu ne lipsesc soluțiile. Ceea ce ne lipsește este curajul de a le implementa pe scară largă”, a mai spus Nicușor Dan.

„Un copil protejat astăzi înseamnă un adult puternic mâine. Violența împotriva copiilor nu este ceva firesc, ci o alegere a societății. Și, împreună, putem alege un alt drum”, a conchis șeful statului.