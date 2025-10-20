Nicușor Dan: „Voi ieși cu un diagnostic al sistemului de justiție”. Cum vede rolul SRI în combaterea corupției

Președintele Nicușor Dan a afirmat, la Antena 1, că în perioada următoare va face publică o evaluare a sistemului de justiție și a problemei corupției. De asemenea, el a detaliat modul în vede rolul SRI în combaterea corupției, care va fi menționată în Strategia Națională de Securitate ca o problemă de siguranță națională.

„Problema nu este dacă pedepsele sunt aspre sau nu, dar procurorii nu ajung să dovedească acuzațiile. Vedem corupție, dar nu vedem corupți. Am întâlnit oameni din zona de justiție și cred că voi ieși într-un timp rezonabil cu un diagnostic rezonabil al sistemului de justiție”, a declarat Nicușor Dan.

„Vreau ca lucrurile să fie clar împărțite”

El a spus că în Strategia de Securitate Națională va acorda SRI unele competențe în combaterea corupției, pe care o vede drept o chestiune de securitate națională.

„Să facem o separare foarte bună între ce este Parchet, judecător și ofițer de informații Rolul ofițerilor este să colecteze informații. Totul este ca atunci când au o informație despre fenomenul de corupție și sesizează parchetul, să nu mai aibă nicio interferență cu dosarul. Vreau ca lucrurile să fie foarte clar împărțite”, a spus șeful statului.

Astfel, pe viitor va rămâne separarea clară între mandatele de interceptare pe chestiuni de siguranță națională și cele pentru alte infracțiuni precum cele de corupție. Pentru primele, SRI va cere aprobare de la judecător, pentru a doua categorie, atribuția va fi a procurorului.

„În niciun caz prezența corupției în Strategia Națională de Securitate nu implică o interferență între ofițerul de informații și procuror sau mai rău între ofițer și judecător. În anii trecuți, au fost oameni care nu au respectat legea și nu au existat anticorpii pentru această situație”, a comentat Nicușor Dan, referindu-se la implicarea directă a unor ofițeri SRI în instrumentarea unor dosare de corupție.

El a atras atenția că, pentru o combatere eficientă a corupției, este nevoie și ca magistrații să recapete încrederea populației.

„Dacă vrem ca ei să-i prindă pe corupți, să fie echilibrați trebuie să recâștigăm încrederea în oamenii ăștia. Dacă-i înjurăm pe toți, nu putem peste 5 minute să le cerem să aibă și echilibru și determinarea pentru a pune în ordine problema asta”, a apreciat Dan.

În ce privește desemnarea șefilor serviciilor de informații, Nicușor Dan a spus că are o listă scurtă de persoane potrivite pentru aceste funcții, temă pe care a început discuțiile politice astfel încât propunerile sale să treacă de votul Parlamentului.

Ce spune jurisprudența CCR

Curtea Constituțională (CCR) a avut o serie de decizii în ultimul deceniu în care a stabilit rolul pe care serviciile secrete îl pot avea în actul de justiție.

În martie 2016, CCR a scos serviciile secrete din activitatea de urmărire penală. În 2018 a venit o altă decizie CCR, care decis că probele obținute cu tehnica SRI trebuie excluse fizic din dosare.

În martie 2019, motivarea unei decizii a Curții Constituționale în cazul protocoalelor de colaborare cu SRI din perioada 2009 – 2016 arăta că probele strânse cu ajutorul ofițerilor SRI până în februarie 2016, data primei decizii CCR, trebuiau să fie anulate, dacă fuseseră obținute în baza acestor protocoale.

Printr-o altă decizie din 2020, CCR spunea că interceptările sunt constituționale cu condiția să ofere garanții în ce privește drepturile omului.