Nicușor Dan zboară în SUA cu un avion deținut de Ion Țiriac. La cât este estimat costul închirierii

Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat Bombardier Global 6000 deținut de omul de afaceri Ion Țiriac, dezvăluie publicația specializată în știri din aviație Boarding Pass.

HotNews a întrebat și a trimis o solicitare oficială Administrației Prezidențiale privind avionul închiriat pentru deplasarea președintelui la Consiliul pentru Pace găzduit de Donald Trump la Washington.

Până acum, Nicușor Dan folosea o aeronavă Spartan din dotarea MApN pentru deplasările externe. Din cauza distanței mari până la Washington, Administrația Prezidențială a fost nevoită să închirieze un avion privat.

Aeronava închiriată este un Bombardier Global 6000, capabil să transporte până la 14 pasageri. Costul estimat pentru închirierea acestui avion pentru un zbor dus-întors este în jur de 170.000 – 200.000 euro, potrivit Boarding Pass. Publicația scrie că ultima deplasare a lui Klaus Iohannis la Washington, în 2024, a costat 450.000 de euro.

Avionul este deținut de miliardarul român Ion Țiriac, dar este înmatriculat în Austria și operat de compania Avcon Jet.

Avionul va ateriza pe o bază aeriană militară, nu pe aeroporturile civile.

Summitul Consiliului de Pace va începe joi, la ora 10:00 (ora din Washington), adică la 17:00 ora României, a anunțat Administrația Prezidențială, care a publicat între timp și agenda oficială a președintelui Nicușor Dan. România participă în calitatea de observator la summit.

Cu ce a călătorit până acum președintele

Până acum, președintele Nicușor Dan a călătorit, în aproape toate deplasările externe, cu Spartanul, fie că a mers la Chișinău sau la Helsinki.

El a reclamat recent, după ce a rămas blocat pe aeroportul din Paris din cauza vremii, condițiile de la bordul aeronavei militare.

Tot în ianuarie, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști cum va face în cazul deplasărilor mai lungi.

„De la caz la caz. Știți că urma să mergem în Columbia. Atunci, urma să închiriem un avion, pentru că ăsta (n.red. – Spartanul) nu poate până acolo. Dacă e o locație comercială, cum e Washington sau New York, atunci e simplu. Dacă nu, de la caz la caz”, a răspuns el atunci.

Nicușor Dan a spus că „la un moment dat trebuie să avem. Și nu numai pentru președinte, ci și pentru miniștrii care se duc în delegații când sunt lucruri importante”. El a subliniat însă că România nu își permite un avion prezidențial. „Acum nu e momentul”.