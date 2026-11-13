„Nicușor, te rinocerizezi”. Ce îi reproșează Tudor Chirilă președintelui în cazul Pahonțu

Artistul Tudor Chirilă a reacționat vineri, după ce președintele Nicușor Dan, întrebat de ce „se agață” de șeful SPP Lucian Pahonțu, a spus că jurnalistul voia să întrebe de fapt dacă „ne oferiți puțină răzbunare”.

Într-o postare pe Facebook, Chirilă îl critică pe șeful statului pentru că a susținut că îndepărtarea lui Pahonțu din funcție însemna răzbunare, dar folosește prerogativele instituției prezidențiale împotriva jurnalistului Ovidiu Vanghele, care „l-a insultat la nivel personal”.

„Justificarea lui Nicușor Dan pentru menținerea lui Pahonțu în funcție și refuzul de a ține cont de prezența lui Pahonțu, în noaptea de 21 decembrie 1989, într-un dispozitiv al Trupelor de Securitate mobilizate împotriva Revoluției, este că el, Nicușor Dan, n-a venit la Cotroceni ca să se răzbune.

Totuși, se răzbună pe un jurnalist incomod care l-a insultat la nivel personal. Și se răzbună folosind prerogative instituționale care nu au nicio legătură cu ofensa personală, încălcând, în opinia mea, legea”, a scris artistul.

„Deci înlăturarea unui om dintr-o funcție publică pentru trecutul său în structurile de represiune ar fi răzbunare, dar interzicerea unui jurnalist pentru că te-a înjurat pe Facebook nu e. Nicușor, te rinocerizezi”, a încheiat Tudor Chirilă.

Cum a răspuns Nicușor Dan întrebărilor despre Pahonțu

În timpul conferinței de presă de marți, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre o fotografie în care apare la o cină la Timișoara, alături de mai multe persoane, printre care și șeful SPP, Lucian Pahonțu.

„Credeți că e relevant?”, a fost răspunsul președintelui.

Joi, la Dublin, șeful statului a fost întrebat de ce se „agață” de Pahonțu, deși în țări precum Polonia sau Germania, au existat demisii în cazul în care au ieșit la iveală informații potrivit cărora un ofițer al unei structuri de forță a participat în vreun fel la revoluții.

„Cred că întrebarea adevărată pe care dumneavoastră mi-o puneți este: nu vreți să ne oferiți puțină răzbunare? Eu nu am venit aici, după cum nu am mers nici la Primăria Capitalei pentru a răzbuna. Mandatul meu este să pun niște lucruri în ordine”, a fost răspunsul președintelui.

O investigație publicată de Recorder în luna august, arată că Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989, în zona Hotelului Intercontinental din București. Actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în Piața Universității, conform Recorder.