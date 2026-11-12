Nicușor Dan explică interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele la Cotroceni. „Eu nu sunt un gunoi”. Președintele a invocat un drept „în calitate de om”

Președintele Nicușor Dan a făcut joi seară precizări despre decizia lui de a-i interzice accesului jurnalistului Ovidiu Vanghele la conferințele de presă de la Cotroceni.

Șeful statului a vorbit despre „trei niveluri de discuții” în legătură cu această chestiune.

„Al doilea subiect pe care vreau să-l la care vreau să mă refer este cazul jurnalistului Vanghele. Iar aici sunt trei niveluri de discuții. În primul rând demnitatea persoanei: Eu nu sunt un gunoi. Și în calitate de om, am dreptul să nu intru în dialog cu o persoană care nu mă respectă”, a declarat Nicușor Dan, în conferința de presă organizată la Dublin, după summitul cu liderii europeni.

„Mai important de atât, este demnitatea funcției publice, pentru că eu în mod simbolic sunt șeful aparatului statului român, adică polițiști, asistenți medicali, profesori, funcționari publici, judecători și nu pot să accept ca vreuna din persoanele astea care lucrează pentru statul român poate să fie tratată ca gunoi de un cetățean al acestui stat. Pentru că e o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și la adresa autorității statului român”, a continuat președintele.

„Evident că cetățenii cel mai bine ar fi să colaboreze cu autoritatea, dar dacă nu se poate asta, cetățenii au diverse forme de contestare, de protest, de chemare în judecată, plângere penală, toate astea sunt mijloace democratice în care nu am nimic de spus. Dar e o formă de respect a statului însuși în momentul în care te adresezi față de un angajat al statului și eu cred că și de multe ori cetățenii români au spus că statul român nu e suficient de respectat nici dinăuntru, nici de afară. Hai să începem prin a-l respecta noi înșine”, a precizat Nicușor Dan.

„Și al treilea nivel – este cel de violență în spațiul public. Pentru că violența verbală generează violență fizică. E documentat, da? Da, dacă un cetățean poate să se adreseze președintelui țării ca fiind un gunoi. Ce va înțelege un copil? – poate că și el se raportează la fel față de profesorul lui, poate față de părintele lui, poate mâine poate să-i dea cu ceva în cap. Deci noi trebuie să protejăm spațiul public de astfel de manifestări.

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Anunțul-surpriză de marți seară al șefului statului

Preşedintele Nicuşor Dan l-a anunţat pe jurnalistul Ovidiu Vanghele că nu mai are voie la Palatul Cotroceni, șeful statului arătând că, faţă de injuriile pe care acesta i le-a adus, a dispus să nu mai vină la conferinţele de presă, în timpul acestui mandat.

Jurnalistul tocmai îl întrebase pe președinte cum comentează faptul că procurorul general Cristina Chiriac, numită în funcție de președintele Nicușor Dan, a votat „acum o lună, o lună și jumătate în secțiea de procurori a CSM din care face parte, împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară, care inspecție să cerceteze o ingerință comisă chiar de dânsa. Este acest lucru parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români acum un an și jumătate?”.

„În primul rând, îmi cer scuze pentru că v-am făcut să așteptați atât de mult”, i-a spus șeful statului jurnalistului. Inițial, fraza a părut un gest de politețe.

„În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea, v-o comunic eu, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări”, a continuat Nicușor Dan, anunțul venind chiar la finalul conferinței de presă de marți seară, peste două ore și jumătate de la Cotroceni.

Ovidiu Vanghelie a spus despre Nicușor Dan că este „nemernic”

La ce s-a referit șeful statului? Inițial susținător în postările de pe Facebook a candidatului la președinție Nicușor Dan în 2025, Vanghele devenise un critic virulent al actualului șef de stat, critici însoțite uneori de insulte și comentarii dure.

„Este absolut inadmisibil ce face acest netrebnic de președinte. Din acest moment acest gunoi pentru mine nu mai există. Un nemernic”, sună una dintre postările de pe Facebook ale lui Ovidiu Vanghele, reluată de Costi Rogozanu de la Libertatea, după conferința de presă de la Cotroceni.

Reacție din societatea civilă

Câteva zeci de organizații non-guvernamentale și publicații din România au semnat un comunicat în care cer Administației Prezidențiale să precizeze dacă are „o listă neagră” pe care se află și alți jurnaliști neagreați la Palatul Cotroceni. Totodată, semnatarii susțin că decizia președintelui Nicușor Dan care îl vizează pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la Palatul Cotroceni este ilegală.

Cele 57 de organizații și instituții de presă semnatare, printre care Centrul pentru Jurnalism Independent, Active Watch, Centrul pentru Resurse Juridice, Expert Forum, susțin că decizia lui Nicușor Dan care-l vizează pe Ovidiu Vanghele reprezintă o încălcare a articolulelor 30 și 31 din Constituție, care garantează libertatea de exprimare și libertatea de informare, deși tocmai președintel ar trebui să fie garantul acestor drepturi.

„Președintele a validat stigmatizarea publică pe care secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a lansat-o în spațiul public, prin adoptarea unei «hotărâri» ce prezintă activitatea jurnaliștilor și a societății civile drept un «atac fără precedent» la justiție. Așa cum am afirmat într-o reacție anterioară, listele negre (minimalizate ca fiind «o reacție» de Președinte) sunt incompatibile cu statul de drept și șubrezesc esența democrației”, scrie în comunicatul ONG-urilor.

De asemenea, sunt evocate prevederile Legii accesului la informațiile de interes public nr. 544/2001, în special articolul 18. Semnatarii arată că, în cazul jurnalistului Ovidiu Vanghele nu a existat o situație în care să poată fi invocat alineatul 3 al articolului 18, care prevede că „autoritățile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normala a activității autorității publice și care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condițiile și în limitele legii.”

În aceste condiții, decizia președintelui este „un abuz fără precedent în istoria post-decembristă” și este cu atât mai gravă cu cât vine din partea șefului statului, mai spun ONG-urile.