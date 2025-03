„Nimic nu este avantajos pentru Kiev. Negocierile au pornit și merg cât se poate de prost” / „Dacă pică Ucraina, noi suntem la rând”. Analiza discuției Trump-Putin nu dă vești bune Europei

Discuția telefonică de marți dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu a avut un rezultat concret, iar tratativele SUA-Rusia nu sunt, în general, avantajoase pentru Kiev, în vreme ce oferă probabil vești bune Moscovei și strict administrației de la Casa Albă, dar nu nouă, europenilor, spune într-un interviu pentru publicul HotNews Iulia Joja, expertă în securitate.

Donald Trump și Vladimir Putin au ajuns marți la un acord pentru o încetare limitată a focului, pentru 30 de zile, o măsură care vizează doar loviturile asupra infrastructurii energetice – departe de un armistițiu total propus de SUA și susținut de Kiev.

Urmează negocieri pentru încetarea totală a focului și pentru încheierea unui acord de pace, dar Kremlinul a transmis ulterior că Putin are mai multe condiții pentru acest pas, inclusiv sistarea livrărilor externe de arme și a schimbului de informații, precum și încetarea mobilizării în Ucraina – propuneri primite cu reticență de Kiev.

Iulia Joja, profesoară adjunctă la universitățile Georgetown și George Washington din SUA, nu vede nimic avantajos pentru Ucraina în discuțiile SUA-Rusia.

Iulia Joja. Foto: Arhiva personală

Într-un dialog purtat cu HotNews după convorbirea Trump-Putin, experta în securitate a arătat că întreaga negociere „este o glumă pentru orice negociator”, din moment ce SUA s-au arătat gata de la bun început să ofere Rusiei toate concesiile posibile. Pentru Trump, spune ea, ironic, nimic nu este însă un eșec.

„Din punct de vedere factual, negocierile au pornit și merg cât se poate de prost. Dar ne așteptăm să vedem în continuare ca Trump să se înfățișeze drept mare negociator și câștigător”.

„Prin condițiile pe care le impune pentru un armistițiu total, Rusia arată, pur și simplu, că nu și-a modificat cerințele maximaliste”.

„Atunci, în aceste condiții actuale, vedem Rusia încercând să solicite o capitulare a Ucrainei. Iar aceștia sunt pașii absolut necesari către capitulare”.

„În România, rămâne același calcul valabil ca până acum. Dacă pică Ucraina, noi suntem la rând”.

„Nimic nu este avantajos pentru Ucraina”

HotNews: A fost o discuție lungă între Donald Trump și Vladimir Putin, dar puține rezultate. Un lucru ceva mai clar ar fi armistițiul de 30 de zile privind loviturile asupra infrastructurii energetice. Este acesta avantajos pentru Ucraina sau pentru Rusia, care, de asemenea, a încasat lovituri din partea Kievului?

Iulia Joja: Nimic nu este avantajos pentru Ucraina, oricum. Dar – urmează să vedem confirmările din presa mainstream – deja au fost postate dovezi de încălcare a acestui armistițiu la cinci minute după ce a fost agreat, în zona Sloviansk.

Deci nici acesta nu are nicio importanță și vă dați seama că este foarte greu de urmărit și de stabilit a cui este vina în cazul în care este atacată infrastructura critică din Ucraina, pentru că de fapt asta ne interesează.

Sigur că noi știm că ucrainenii n-o să-și atace singuri infrastructura, dar putem deja să ne imaginăm cum că în momentul în care ucrainenii, cum deja fac, arată cu degetul către ruși, în asemenea incidente de violare (a armistițiului), Rusia va spune nu e adevărat, nu am fost noi, au fost ei înșiși. Nu ar fi prima dată.

„Întreaga negociere este o glumă pentru orice fel de negociator”

– Nu vedem o reușită majoră a discuției. SUA vorbeau acum puțină vreme despre încetarea totală a focului – o propunere agreată și de Kiev. Este acesta un eșec pentru negociatorul Donald Trump?

– Pentru negociatorul Donald Trump nimic nu este un eșec. Dar întreaga negociere este o glumă pentru orice fel de negociator, nu-i așa?

Pentru că din prima instanță, de la prima rundă de întâlniri, la Riad, delegația Statelor Unite care s-a întâlnit cu Rusia a pus pe masă aproape tot ce avea la dispoziție și lucruri pe care nu le avea la dispoziție, fără să facă clar, atât pentru ucraineni și europeni pe de o parte, dar în special pentru cetățeanul american: noi, americanii, ce ar trebui să obținem din chestia asta, care este interesul Statelor Unite din negocieri bilaterale cu Rusia, fără Ucraina la masă și fără europeni?

Deci, din punct de vedere factual, negocierile au pornit și merg cât se poate de prost, dar, din punct de vedere al retoricii, vom vedea. De fapt am văzut deja din partea lui Donald Trump o evaluare sub forma „a fost o discuție grozavă și foarte productivă”, și ne așteptăm să vedem în continuare ca el să se înfățișeze drept mare negociator și câștigător.

„Rusia nu și-a modificat până în acest moment cerințele maximaliste. N-au de ce”

– Iar dacă ajungem la condițiile puse de de Vladimir Putin pentru evitarea unei „escaladări a războiului”, și anume sistarea livrărilor de arme și a schimbului de informații, încetarea mobilizării în Ucraina, acestea par imposibile pentru Kiev. Volodimir Zelenski a semnalat-o deja. Ce ne spune asta despre intențiile Rusiei?

– Rusia nu și-a modificat până în acest moment cerințele maximaliste. N-au de ce, pentru că obțin o grămadă de lucruri în această direcție de la americani.

Atunci, în aceste condiții actuale, vedem Rusia încercând să solicite o capitulare a Ucrainei. Iar aceștia sunt pașii absolut necesari către capitulare.

Știm foarte bine că Ucraina n-are nicio șansă să câștige acest război fără ajutor extern. Și atunci, Rusia deja a testat terenul cu acea sistare temporară din partea americanilor a ajutorului, cât și a informațiilor, și acum practic cere următorul pas – un angajament din partea celorlalți parteneri occidentali ai Ucrainei să sisteze ajutorul permanent, ceea ce va duce evident la capitularea Ucrainei.

„Ne uităm la un scenariu foarte probabil în care Trump va da vina pe noi, europenii, pentru acest război”

– Ce poate să facă Kievul acum, din punct de vedere strategic, inclusiv pentru a nu atrage o nouă reacție furioasă a administrației Trump?

– Știți, deja ne uităm la un scenariu foarte probabil, în care Trump va da vina pe noi, europenii, pentru acest război.

Pentru că noi suntem în situația în care putem obliga Ucraina să se sacrifice și să capituleze, știind cu certitudine, și informațiile din statele europene ne arată că este aproape cert, că urmează ca Rusia să atace apoi următorul stat.

Și gândiți-vă cât de suicidar este acest scenariu pentru europeni, pentru că ne uităm la capitularea Ucrainei și un atac mai târziu asupra următorului stat european, cu capabilitățile și cu know-how-ul pe care ucrainienii îl dețin. Ei au acum acces și știu să opereze cele mai sofisticate sau printre cele mai sofisticate arme occidentale și au cea mai puternică forță militară terestră din Europa.

Deci, vă dați seama, când ucrainenii întorc acele arme și acel know-how, sub ordinul rușilor, împotriva noastră, asta este alternativa pe care o avem noi, europenii, în acest scenariu.

Ucrainenii practic nu pot decât fie să capituleze, fie să ceară ajutor europenilor.

Europenii au capabilitățile necesare pentru a suplini lipsa ajutorului din partea americanilor și au ca alternative fie ajutorarea Ucrainei împotriva împotriva Statelor Unite, fie capitularea Ucrainei, ceea ce înseamnă că practic ne creștem semnificativ, aproape cert, conform informațiilor din propriile noastre țări europene, șansele să fim atacați de către ruși, care nu vor fi singuri, ci vor avea ajutorul capabilităților și know-how-ului din partea ucrainenilor.

Deci, acestea sunt variantele pe care le avem la dispoziție, atât ucrainenii, administrația de la Kiev, cât și Europa, per ansamblu.

„Dacă pică Ucraina, noi suntem la rând”

– Unde ne aflăm noi aici, în România? Cât de expuși credeți că suntem?

– În România rămâne același calcul valabil ca până acum. Dacă pică Ucraina, noi suntem la rând. Dacă ajutăm Ucraina să țină Rusia departe, scăpăm de război.

– O ultimă întrebare – este o veste bună faptul că s-ar putea relua meciurile de hochei dintre SUA și Rusia? Ce ar trebui să înțelegem din acel insert în comunicatul Kremlinului?

– Depinde din ce punct de vedere este o veste bună – din punct de vedere al administrației Trump, al rușilor sau din punctul nostru de vedere, al europenilor.

Acestea sunt niște acte simbolice care se propun în condițiile în care două state, două puteri, se apropie din nou. Așa trebuie să ne înțelegem.

Și noi știm din multiplele declarații din partea oficialilor americani că această administrație vrea să se apropie enorm din punct de vedere geopolitic și din punct de vedere economic de Rusia.

Și atunci, acesta este un pas în această direcție sugerat de diplomația rusă, dacă nu mă înșel. Am văzut, de asemenea, în primele instanțe de discuții în cadrul acestei administrații, după 20 ianuarie, am văzut promisiuni de întâlniri, am văzut o invitație din partea Kremlinului pentru ca Trump să participe la parada militară a Rusiei.

Toate aceste variante sunt pe masă. Sunt probabil vești bune, extraordinar de bune pentru Kremlin și strict pentru administrația lui Trump. Pentru noi, restul, mai puțin bune.