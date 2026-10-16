Ninge pe Transfăgărășan. Avertisment pentru șoferi și turiști

Drumarii acționează vineri dimineață pentru deszăpezirea DN 7C – Transfăgărășan.

Echipele de Secția de Drumuri Naționale Pitești intervin cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant, potrivit unei informări transmise pe pagina de Facebook a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) București.

Salvamont Argeș a informat, anterior, că joi seară a început să ningă pe Transfăgărășan, la altitudini de peste 1.600 de metri, iar vizibilitatea este redusă.

„Condițiile meteorologice impun prudență sporită atât pentru conducătorii auto, cât și pentru turiștii aflați în zona montană”, a transmis Salvamont Argeș.

Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza și să adapteze deplasarea la condițiile meteo și de drum și să se asigure în prealabil că autovehiculul este echipat corespunzător condițiilor de iarnă.

Turiștii trebuie să evite traseele expuse și deplasările care îi pot pune în pericol în condiții de vizibilitate redusă și să nu subestimeze schimbările rapide ale vremii la altitudine.

Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, este închis în fiecare sezon rece pe sectorul dintre Piscu Negru (Argeș) și Bâlea Cascadă (Sibiu), din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanșe și condițiile meteorologice extreme din Munții Făgăraș. În acest an, șoseaua a fost redeschisă circulației începând cu data de 12 iunie.

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