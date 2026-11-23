Traficul rutier pe DN 67C, pe sectorul de drum cuprins între Obârșia Lotrului și Curpăt, a fost închis de luni dimineața, din cauza căderilor abundente de zăpadă și a condițiilor meteorologice nefavorabile.



Restricția între km 61+000 și km 79+000 a intrat în vigoare la 10:30 și va fi menținută până la ameliorarea condițiilor meteorologice, fiind necesară pentru siguranța participanților la trafic, a informat Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, pe Facebook.



„În zona respectivă, caracterizată prin curbe și declivități accentuate, nu există semnal GSM, iar riscul ca autovehiculele să rămână blocate în zăpadă este foarte ridicat. Menționăm că sectorul respectiv este încadrat în clasa a IV-a de viabilitate și nu există locuințe sau imobile locuite în zona pe care se instituie restricția. Utilajele DRDP Craiova vor relua intervențiile pentru deszăpezire imediat ce ninsoarea se va opri și condițiile vor permite desfășurarea în siguranță a lucrărilor”, se precizează în postare.



Reprezentanții DRDP Craiova au făcut apel la șoferi să respecte restricțiile instituite și să nu încerce să pătrundă pe sectorul de drum închis circulației.

Drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire pe DN 67C și în zona stațiunii montane Rânca, pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță.

„Facem apel la conducătorii auto să nu parcheze autovehiculele pe partea carosabilă, în zona stațiunii, pentru a nu îngreuna intervenția utilajelor de deszăpezire”, a mai transmis DRDP Craiova.