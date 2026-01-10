Ninsori în București, sâmbătă noapte / Cele mai recente date meteo pentru Capitală

Meteorologii anunță ninsori în Capitală, sâmbătă noapte, când se va depune strat de zăpadă. Luni, temperaturile vor scădea până la – 10 grade Celsius.

Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, publicate de Administrația Națională de Meteorologie, sâmbătă noaptea vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în jurul a 5 centimetri. Pe parcursul zilei, temperatura maximă va fi de 4-5 grade, iar cea minimă de minus 5 – minus 4 grade.

Duminică, vremea va deveni deosebit de rece în București. Va ninge și se va depune strat de zăpadă. Maxima termică va fi de minus 4 – minus 3 grade, iar minima de minus 6 – minus 5 grade, spun meteorologii.



Luni, vremea se va menține deosebit de rece în București. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de minus 10 – minus 8 grade.