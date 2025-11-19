VIDEO Primele ninsori semnificative în România. Drumarii au ieșit să cureţe şoselele de zăpadă

Vremea s-a răcit accentuat în întreaga țară și în zonele de munte a nins, atingând un strat de zăpadă de 10 centimetri în unele județe.

Drumarii intervin, miercuri dimineaţă, în zonele montane, pentru curăţarea carosabilului. La altitudini mari ninge şi temperaturile sunt scăzute.

„Pe DN 67C, zona montană, Secţia Drumuri Naţionale Târgu Jiu acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant pentru îndepărtarea efectelor fenomenelor meteo”, a anunţat, miercuri dimineaţă, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, conform News.ro.

În zona montană se înregistrează ninsori şi temperaturi scăzute.

„Nu vă deplasaţi în zonele afectate de ninsoare cu autovehiculele neechipate corespunzător!”, au recomandat drumarii.

Meteorologii au anunțat de marți că în perioada următoare vremea va fi rece şi vor fi precipitaţii mixte. Va ninge în Transilvania şi Moldova, fiind aşteptat strat de zăpadă de 2-6 centimetri şi izolat de 10-12 centimetri. La munte, stratul de zăpadă nou depus va ajunge la 15 centimetri.

În județul Suceava stratul de zăpadă a ajuns marți la 10 centimetri, în Pasul Palma, care leagă Valea Moldoviței de Podișul Sucevei, potrivit Observator News.

Prima ninsoare semnificativă din acest sezon a fost înregistrată în cursul nopții de marți spre miercuri și în municipiul Miercurea-Ciuc și în stațiunea Harghita-Băi, unde stratul de zăpadă a ajuns și aici la zece centimetri.

Ninsori au fost semnalate în tot județul, mai ales în zonele montane, iar drumarii au acționat pentru curățarea drumurilor.

„La Miercurea-Ciuc, în timpul nopții au lucrat patru pluguri de zăpadă, două utilaje pentru trotuare și 20 de angajați, fiind împrăștiate 25 de tone de material antiderapant pe drumuri și trotuare”, se arată într-o postare de pe Facebook a viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, Bors Béla.

Purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului Harghita, Adrian Pănescu, a precizat, pentru Agerpres, că, în ceea ce privește drumurile naționale, circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe DN 13B (Praid – Bucin – Gheorgheni), DN 11B (Casin – Cozmeni) și DN 12C (Gheorgheni – Lacu Roșu), unde stratul de zăpadă frământată tratată cu sare ajunge până la trei centimetri.

Potrivit DRDP Brașov, a nins în timpul nopții și în județul Covasna.

Conform sursei citate, zonele afectate au fost în special culoarele de trecere din zona munților: Pasul Oituz, zona Lacul Roșu și Bucin.

Sursă foto: Dreamstime.com