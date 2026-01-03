Sari direct la conținut
NO COMMENT. Imagini de pe străzile din Caracas după atacul lansat de SUA

Susținătorii afișează un poster al președintelui venezuelean Nicolás Maduro în Caracas, Venezuela, sâmbătă, 3 ianuarie 2026. Credit line: Cristian Hernandez / AP / Profimedia

Primele explozii s-au auzit la Caracas sâmbătă, la două ore după miezul nopții. Apoi, locuitorii au auzit zgomotul avioanelor care au zburat la o altitudine joasă în capitala venezueleană. Atmosfera din Venezuela de după atacul SUA de azi-dimineață este redată în imaginile publicate de agenția foto Profimedia.

Vedere nocturnă a orașului Caracas, fotografiată după o serie de explozii auzite pe 3 ianuarie 2026. Credit line: Federico PARRA / AFP / Profimedia
Pietonii fug după ce au auzit explozii și avioane zburând la joasă altitudine în Caracas, Venezuela, sâmbătă, 3 ianuarie 2026. Credit line: Matias Delacroix / AP / Profimedia
Imaginea unei autostrăzi aproape goale în Caracas, după o serie de explozii survenite pe 3 ianuarie 2026. Credit line: Juan BARRETO / AFP / Profimedia
Locuitorii evacuează o clădire din apropierea palatului prezidențial Miraflores după ce s-au auzit explozii și s-au văzut avioane zburând la joasă altitudine în Caracas, Venezuela, sâmbătă, 3 ianuarie 2026. Credit line: Cristian Hernandez / AP / Profimedia
Soldații păzesc zona din jurul palatului prezidențial Miraflores după ce sâmbătă, 3 ianuarie 2026, au fost auzite explozii și avioane zburând la joasă altitudine în Caracas, Venezuela. Credit line: Cristian Hernandez / AP / Profimedia
Ofițeri ai poliției columbiene stau de gardă în Cucuta, la un punct de trecere a frontierei cu Venezuela, pe 3 ianuarie 2026, după ce forțele americane l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro. Credit line: Schneyder MENDOZA / AFP / Profimedia
Pietonii trec pe lângă palatul prezidențial Miraflores după ce s-au auzit explozii și avioane zburând la joasă altitudine în Caracas, Venezuela, sâmbătă, 3 ianuarie 2026. Credit line: Cristian Hernandez / AP / Profimedia
Vehicule blindate ale Gărzii Naționale blochează o arteră care duce la palatul prezidențial Miraflores din Caracas, Venezuela, sâmbătă, 3 ianuarie 2026. Credit line: Cristian Hernandez / AP / Profimedia
Activiștii se adună în Trafalgar Square fluturând steaguri venezuelene și palestiniene în timpul unei manifestații organizate în urma atacului SUA asupra Venezuelei și a informațiilor potrivit cărora președintele Nicolás Maduro a fost capturat de SUA. Credit line: Sinai Images / Alamy / Profimedia
Susținătorii afișează un poster al președintelui venezuelean Nicolás Maduro în Caracas, Venezuela, sâmbătă, 3 ianuarie 2026. Credit line: Cristian Hernandez / AP / Profimedia

