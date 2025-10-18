„No Kings”. Imagini impresionante din SUA, de la protestul național împotriva administrației Trump – FOTO/VIDEO

Mulțimi de oameni au ieșit în stradă sâmbătă în marile orașe americane, iar adunări mai mici au avut loc și în alte zone din țară, în cadrul unui protest național împotriva administrației Trump, intitulat „No Kings” („Fără Regi”).

În cele 50 de state americane au fost organizate peste 2.500 de manifestații, în cadrul cărora demonstrații și-au exprimat nemulțumirea față de o gamă diverse de politici ale actualei administrații, potrivit CNN. Câteva dintre temele centrale au fost amenințările percepute la adresa democrației, raidurile împotriva migranților, desfășurările de trupe din orașele americane și tăierile care vizează programele federale, în special cele din sectorul sanitar.

Protestele au loc și în contextul paraliziei bugetare cu care se confruntă guvernul federal, așa-numitul „shutdown”, legiuitorii republicani și Casa Albă fiind blocați într-o dispută cu democrații din cauza proiectului de lege privind finanțarea.

New York, Chicago, Boston și capitala Washington DC sunt doar câteva dintre marile orașe în care au fost organizate manifestații împotriva administrației Trump, iar organizatorii anticipau o prezență totală de milioane de oameni.

NOW: Large crowds gather in Times Square for "No Kings" protest in NYC





Numele „No Kings” subliniază că SUA nu are lideri absolutiști, potrivit The Guardian, o aluzie la acuzațiile de autoritarism care îl vizează pe Donald Trump.

„Ei spun că se referă la mine ca la un rege. Eu nu sunt un rege”, a declarat Trump într-un interviu difuzat vineri de Fox News. Partidul Republican numește astfel de manifestații „Urăște America”, potrivit The Associated Press.

Departamentul de Poliție din New York (NYPD) a spus că la manifestațiile de sâmbătă din oraș au participat peste 100.000 de oameni.

„Am avut la nivelul celor cinci districte peste 100.000 de oameni care și-au exercitat pașnic drepturile prevăzute de primul amendament, iar NYPD nu a făcut nicio arestare asociată protestului”, a declarat instituția într-o postare pe X.

🚨BREAKING🚨:🇺🇸 #NoKings Protest Takes Over Times Square NYC 🗽🪧



Thousands gather in New York's Times Square for the nationwide "No Kings" protests against what organizers say are authoritarian actions by the Trump administration. Events are planned in all 50 states today.

La proteste au participat și politicieni ai Partidului Democrat, cum a fost cazul primarului din Denver, Mike Johnston, sau al liderului minorității din Senat, Chuck Schumer, care a mers la manifestația din New York.

„Nu ne vom pleca, nu ne vom înclina, nu ne vom speria, nu ne vom supune. Nu vrem trupe în orașul nostru”, a declarat și primarul din Chicago, Brandon Johnson. La demonstrația din acest oraș, participanții au afișat mesaje ca „Rezistați Fascismului” și „Jos mâinile de pe Constituția noastră”.

WOW! Chicago's Grant Park is packed.

Mayor Brandon Johnson fires up the crowd:



"Are you ready to fight fascism?

Are you prepared to destroy authoritarianism?

Then let the world hear you. No Kings"

Bobbie Castillo, o femeie din Nebraska, a călătorit sute de kilometri din Lincoln pentru a participa la manifestația din Washington DC, spunând că este primul ei protest. Logodnicul ei, Michael Langfeldt, a declarat pentru CNN că au dorit să protesteze împotriva „urii” arătate față de imigranți, dar și față de decizia administrației de a desfășura armata în orașe.