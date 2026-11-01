Noapte cu cinci seisme: Patru cutremure în Vrancea și unul în Marea Neagră

Activitatea tectonică intensă a început imediat după miezul nopții în județele Vrancea și Buzău, unde cel mai puternic seism a înregistrat o magnitudine de 3,6 pe scara Richter.

Un prim cutremur a avut loc la 0:46, la o adâncime de 69,9 km, și a avut o magnitudine de 3,0. A fost urmat, la mai puțin de o oră, de un altul cu magnitudinea de 3,6, produs la adâncimea de 124,4 km, potrivit datelor INCDFP, citate de News.ro.

La 2:26 s-a produs un al treilea seism, cu magnitudine 2,1, la adâncimea de 110,3 km. Cel de-al patrulea a avut loc la 6:33, la o adâncime de 144,4 km, şi a avut magnitudine 2,5.

Activitatea seismică s-a mutat apoi în Marea Neagră, unde la ora 07:03 s-a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 3,6.

Cel mai puternic seism din acest an, de magnitudine 4,8, a avut loc în data de 19 octombrie, în județul Buzău.