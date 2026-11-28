Rusia a anunțat că a doborât în noaptea de vineri spre sâmbătă peste 1.200 de drone ucrainene lansate asupra teritoriului său, inclusiv aparate care vizau regiunea Moscovei, scrie AFP.

„În cursul nopții trecute, forțele de apărare aeriană aflate în serviciu au interceptat și distrus 1.246 de vehicule aeriene fără pilot”, a precizat Ministerul Apărării de la Moscova într-un comunicat.

Potrivit ministerului, dronele se aflau deasupra regiunilor Brjansk, Belgorod, Kursk, Orel, Smolensk, Voronej, Kaluga, Tula, Rostov, Volgograd, Saratov și Samara, din teritoriul Krasnodar, din regiunea Moscovei, precum și din Republica Bașkortostan și din Crimeea, peninsulă ucraineană de la Marea Neagră anexată ilegal de Rusia în 2014.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că 462 de drone ucrainene au fost lansate către capitala rusă în noaptea de vineri spre sâmbătă.

„Între ora 23:00 din 27 noiembrie și ora 7:00 din 28 noiembrie, 462 de drone fără pilot s-au îndreptat către regiunea Moscovei. Majoritatea au fost neutralizate de forțele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării încă de la distanțe mari”, a scris Sobianin pe Telegram.

„În total, 123 de drone au fost distruse în apropierea Moscovei”, a adăugat el, fără a oferi mai multe detalii și fără a preciza dacă au existat victime sau pagube.