Noaptea Companiilor 2025: tineri din cele mai mari universități din capitală vor descoperi culisele companiilor de top din București

Evenimentul Noaptea Companiilor revine în București pe 14 și 15 octombrie, oferind tinerilor oportunitatea de a vizita direct sediile unor companii importante din capitală și de a interacționa cu angajații acestora.

Conceptul evenimentului permite participanților să meargă dincolo de CV-uri și job description-uri clasice, oferindu-le acces direct în birourile companiilor. Participanții pot afla cum este atmosfera de lucru, pot cunoaște echipele și pot pune întrebări despre oportunitățile de carieră disponibile.

Evenimentul se adresează în special studenților și tinerilor profesioniști care doresc să înțeleagă mai bine cum funcționează companiile din interior, înainte de a lua decizii legate de carieră. Participanții vor putea observa cultura organizațională a fiecăror companii și vor interacționa direct cu angajați și manageri.

Anul acesta, organizatorii estimează participarea tinerilor din cele mai mari universități din capitală, evenimentul reprezentând o experiență autentică și prietenoasă de networking și descoperire a oportunităților profesionale.

Pentru cei interesați să participe, organizatorii recomandă documentarea prealabilă despre companiile care îi atrag, pregătirea unor întrebări relevante despre cultura organizațională și nu doar despre roluri, actualizarea CV-ului și pregătirea unui pitch de prezentare de aproximativ 30 de secunde. De asemenea, este recomandat un dress code smart casual, care să combine elemente relaxate cu altele profesionale.

Participarea la eveniment poate duce la internship-uri sau chiar la oferte de angajare pentru candidații care reușesc să creeze o impresie pozitivă.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul evenimentului: noapteacompaniilor.ro

Articol susținut de CBRE