Noi alerte meteo de vânt puternic și ploi. La munte ninge / Cum va fi vremea în București

Meteorologii anunţă că marţi şi miercuri vremea va fi mai rece decât ar fi normal în această perioadă şi vor fi intensificări ale vântului, ploi şi ninsori la munte.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie, de marţi, de la ora 10.00, până miercuri, la ora 18.00, vor fi ploi, vânt puternic şi precipitaţii mixte la altitudini mai mari de 1.500 de metri.

Astfel, în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei şi în estul Munteniei vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, iar pe parcursul zilei de marţi local şi în Banat şi Crişana (viteze de până la 35…45 km/h). În zona înaltă a Munţilor Banatului, a Carpaţilor Meridionali şi a Carpaţilor de Curbură vor fi rafale de 60…80 km/h.

În cea mai mare parte a Olteniei şi în Dobrogea, pe parcursul zilei de marţi va continua să plouă şi se vor acumula pe arii restrânse cantităţi de apă de 10…20 l/mp. La altitudini mari, în general de peste 1.500 de metri, cu precădere în Carpaţii Meridionali, vor fi lapoviţă şi ninsoare.

ANM a emis o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă de marţi, de la ora 10.00, până miercuri, la aceeaşi oră, în judeţul Tulcea şi în zona de litoral a judeţului Constanţa.

O altă atenţionare Cod galben, tot pentru vânt puternic, va fi în vigoare miercuri, între orele 10.00 şi 18.00, în judeţele Vrancea, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Tulcea, Brăila şi Galaţi.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, marţi vremea va fi închisă şi rece. Trecător, va ploua slab, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă, mai scăzută decât cea specifică acestei date, va fi de 14-15 grade şi cea minimă de 6-7 grade.

Miercuri, vremea se va menţine rece pentru această dată. Vor mai fi înnorări temporare şi condiţii de ploaie slabă. Vântul va sufla slab, până la moderat. Temperatura maximă va fi de 16-17 grade.