Opțiunile pentru funcția de prim-ministru anunțate de numărul 2 din PSD: „Așteptăm discuțiile informale de la Cotroceni”

PSD vrea să continue guvernarea cu partidelele din fosta coaliție de guvernare, a spus secretarul general al partidului, Claudiu Manda, într-o declarație oferită presei miercuri la Parlament. El a precizat că premierul poate fi dat fie de PNL pentru restul de mandat până la rotativă sau de PSD.

„Avem pe masă două opțiuni. Prima opțiune este să fim parte a soluției, și anume să există o construcție pro-europeană, pro-occidentală în care PSD este dispus să facă parte. A doua opțiune este să intrăm în opoziție”, a declarat Claudiu Manda.

PNL și USR au decis marți, după ce moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost adoptată, să treacă în opoziție și să nu mai facă guvern cu PSD. Liberalii au invitat PSD și AUR să facă următorul guvern întrucât au demonstrat la moțiune că au majoritate.

„Nu vorbim de un guvern PSD-AUR. Așteptăm discuțiile informale de la Cotroceni. Dacă de acolo se degajă un punct de vedere și o convergență. Ne dorim să fim parte a soluției”, a afirmat miercuri Claudiu Manda.

El a catalogat deciziile foștilor colegi de coaliție drept unele „la cald” și „emoționale” și a precizat că PSD așteaptă „să se liniștească lucrurile.

Manda, despre funcția de premier: „Numele pe care PSD îl propune este Sorin Grindeanu”

Întrebat de numele viitorului prim-ministru, Claudiu Manda a precizat că și aici există două opțiuni.

„Prima opțiune pe care o avem este ca PNL să facă o propunere pe restul de un an de zile și să mergem mai departe. Dacă va fi o invitație către PSD să dea prim-ministrul, mergem pe această responsabilitate. Numele pe care PSD îl propune este Sorin Grindeanu”, a declarat el.

Secretarul general al PSD a mai spus că formațiunea sa nu poartă încă discuții cu restul partidelor pentru că așteaptă întâi consultările de la Cotroceni.

Declarații au fost făcute la scurt timp după prima ședință internă a PSD de la adoptarea moțiunii. Până acum, singura reacție din PSD după demiterea Guvernului Bolojan a venit de la liderul partidului, Sorin Grindeanu, imediat după terminarea ședinței Parlamentului în care a trecut moțiunea de cenzură PSD-AUR.

Surse din partid au declarat marți pentru HotNews că social-democrații nu se grăbesc să ia o decizie privind o formulă de guvernare și „așteaptă câteva zile să se calmeze lucrurile”, mai ales în condițiile în care PNL a decis să treacă în opoziție și să ardă toate punțile de negociere cu PSD. Pentru partidul condus de Grindeanu, principala opțiune este o refacere a coaliției, cu PNL fără Ilie Bolojan.