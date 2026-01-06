Noi avertizări de vreme rea. Cod galben de ger, ninsori și polei în peste jumătate de țară / Harta zonelor vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți o nouă avertizare meteo cod galben de ninsori, polei, intensificări ale vântului, valabile până joi, 8 ianuarie, în cea mai mare parte a țării. Până vineri, 9 ianuarie, o altă avertizare meteo este în vigoare.

Meteorologii au emis o informare valabilă de marți, de la ora 10.00, până vineri, la aceeaşi oră, în care anunță ninsori, ger și polei.

Potrivit ANM, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă de 10…40 l/mp. Acestea vor fi mixte și va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, apoi treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent de 15…30 cm.

La munte, strat de zăpadă de până la 50 de cm

În Moldova, precum și în centrul, sudul și estul Transilvaniei temporar vor fi precipitații mixte și se va depune polei. La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 30…50 cm.

Din noaptea de miercuri spre joi (7-8 ianuarie) vor fi intensificări ale vântului local în regiunile sudice și estice cu viteze de 50…60 km/h, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură unde rafalele vor depăși 70…80 km/h și va fi viscol.

În noaptea de joi spre vineri (8-9 ianuarie) vremea va deveni local geroasă în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase din restul țării, unde vor fi temperaturi minime în general între -15 și -10 grade.

Cod galben pentru aproape toată țara

Totodată, ANM a emis o avertizare cod galben de precipitații însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului. Codul galben este valabil de marți, de la ora 10.00, până joi, la ora 12:00, pentru zonele Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și de Curbură.

Meteorologii au anunțat că, „la început în Banat, Crișana și Maramureș, iar apoi și în nordul și vestul Transilvaniei vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare”.

„Se vor acumula 20…35 l/mp și local peste 40 l/mp în Munții Banatului și în Carpații Meridionali. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 20…50 cm, iar în zonele joase de relief, de 15…30 cm. Local se va depune polei”, scrie în avertizarea ANM.

Din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie), vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali și de Curbură cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h, astfel că temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

ANM a emis două coduri galbene, unul de precipitații însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, valabil de marți, de la ora 10.00, până joi, la ora 12:00, și un altul de precipitații mixte și polei, valabil în perioada 6 ianuarie – 8 ianuarie, ora 12:00.

Cod galben de ploi și polei

Un alt cod galben a fost emis de meterologi pentru perioada 6 ianuarie – 8 ianuarie, ora 12:00.

În centrul, sudul și estul Transilvaniei și în Moldova temporar vor fi precipitații mixte și local se va depune polei, anunță ANM.