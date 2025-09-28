Sari direct la conținut
Noi fonduri europene în România: Granturi IMM de câte 500.000-3 milioane EUR pentru firme IT și de electronică. Ghidul propus

Sursă foto: © Roman Romaniuk | Dreamstime.com

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din România, cu activități în IT și tehnologii electronice, vor putea obține noi granturi IMM, de câte 500.000-3 milioane EUR pe proiect, pentru dezvoltarea de aplicații și produse inovative, printr-o linie de finanțare europeană, propusă oficial în consultare publică, de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

