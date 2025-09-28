Noi fonduri europene în România: Granturi IMM de câte 500.000-3 milioane EUR pentru firme IT și de electronică. Ghidul propus
Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din România, cu activități în IT și tehnologii electronice, vor putea obține noi granturi IMM, de câte 500.000-3 milioane EUR pe proiect, pentru dezvoltarea de aplicații și produse inovative, printr-o linie de finanțare europeană, propusă oficial în consultare publică, de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).
INTERVIURILE HotNews.ro