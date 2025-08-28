Noi informații de culise. Confuzie și lipsă de experiență: cum a ajuns echipa lui Trump să creadă că Putin e gata de pace, înainte de summitul din Alaska

La scurt timp după întâlnirea cu Vladimir Putin de la Moscova, pe 6 august, emisarul special al SUA, Steve Witkoff, i-a transmis lui Donald Trump o veste importantă: președintele rus era dispus să ofere concesii teritoriale semnificative pentru a pune capăt războiului din Ucraina, scrie Reuters. Ce a urmat a contrazis total această impresie optimistă.

După ce Steve Witkoff i-a prezentat informațiile președintelui american, au explicat pentru Reuters două persoane informate în legătură cu acest subiect, Donald Trump a salutat „progresul important” al emisarului său și a acceptat să organizeze un summit istoric cu Putin, sugerând că va discuta despre un schimb de teritorii.

Însă eforturile diplomatice au degenerat rapid în confuzie.

Într-o convorbire telefonică din 7 august cu mai mulți lideri europeni, Witkoff a indicat că Putin era dispus să se retragă din regiunile ucrainene Zaporojie și Herson în schimbul cedării de către Kiev a regiunilor Donețk și Luhansk, potrivit unei surse familiarizate cu discuția.

Propunerea i-a surprins pe mulți dintre participanții la convorbire, deoarece se îndepărta brusc de propriile evaluări ale poziției lui Putin, au declarat patru persoane cu cunoștințe despre discuții, inclusiv oficiali americani și europeni.

Witkoff a părut deja că-și schimbă povestea a doua zi. Într-o convorbire telefonică convocată de secretarul de stat american Marco Rubio cu consilierii europeni pentru securitate națională, emisarul special a spus că Putin nu se oferea de fapt să se retragă din cele două teritorii în cauză, potrivit uneia dintre surse.

În schimb, oficialii americani au indicat în cadrul convorbirii telefonice că Putin a semnalat concesii mai mici față de Washington, inclusiv faptul că nu va cere Occidentului să recunoască oficial Zaporojie și Herson ca fiind rusești, a declarat un alt oficial american.

Un negociator fără experiență

A rămas neclar în cele din urmă ce s-a discutat la Moscova.

Witkoff, un magnat imobiliar fără experiență în diplomație, a încălcat protocolul standard participând la întâlnire fără un secretar al Departamentului de Stat și, astfel, a plecat fără o înregistrare a propunerilor precise ale lui Putin, a declarat o sursă cu cunoștințe despre dinamica internă a administrației.

Discuțiile Reuters cu mai mulți oficiali americani și europeni au detaliat ultimele eforturi ale administrației Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, care au culminat cu summitul Trump-Putin din Alaska, din 15 august, în cadrul căruia liderii au schimbat cuvinte calde, dar nu au ajuns la un acord de pace.

Imaginea care reiese din interviuri este cea a unui președinte american dispus să acționeze rapid în privința unor decizii de politică externă, bazându-se mai mult pe oameni apropiați și pe instinct decât pe canalele diplomatice tradiționale și procesul deliberativ tipic pentru majoritatea administrațiilor anterioare.

Susținătorii lui Trump spun că abordarea sa a dus la progrese de neimaginat sub predecesorul său, citând în mod variat deschiderea relațiilor SUA cu noul guvern sirian, bombardarea instalațiilor nucleare iraniene și stabilirea unei linii directe cu Putin care ar putea pune capăt unui război ce a ucis sute de mii de oameni.

Criticii susțin în schimb că stilul său impulsiv a creat confuzie în cadrul administrației și printre aliați.

Războiul din Ucraina nu este mai aproape de final

În ciuda summitului, războiul din Ucraina nu este mai aproape de un final, a observat Kurt Volker, fost ambasador al SUA la NATO, care a ocupat funcția de reprezentant special al SUA pentru Ucraina în primul mandat al lui Trump.

„Suntem exact în același punct în care ne aflam înainte ca Trump să preia funcția”, a adăugat Volker. „Rusia nu și-a schimbat deloc poziția. Războiul continuă să facă ravagii. Nu avem o strategie clară pentru a-l determina pe Putin să oprească războiul”, a spus el.

Casa Albă a apărat politica externă generală a lui Trump și a comparat în mod favorabil realizările sale cu cele ale predecesorului său.

„Administrația slabă a lui Joe Biden nu a înțeles politica externă, iar „procesul tradițional” al acestuia a permis Rusiei să invadeze Ucraina”, a declarat pentru Reuters Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

„În schimb, liderii internaționali au afirmat că președintele Trump a făcut mai multe progrese în direcția păcii în două săptămâni decât Joe Biden în trei ani și jumătate”, a spus ea.

Nemulțumiri printre emisarii speciali

Unii oficiali americani, printre care și emisarul special pentru Ucraina Keith Kellogg, au fost frustrați de faptul că Witkoff a introdus noi informații contradictorii în discuție într-un moment în care SUA adoptau în sfârșit o poziție mai fermă față de Rusia, au declarat un oficial american și o sursă familiarizată cu dinamica administrației.

Înainte de întâlnirea de la Moscova, administrația Trump a indicat că președintele va impune Rusiei noi sancțiuni sau taxe vamale pe 8 august dacă Putin nu va fi de acord să pună capăt războiului din Ucraina, termen care a expirat.

Departamentul de Stat, care se ocupă de afacerile publice pentru Rubio, Witkoff și Kellogg, a declarat că cei trei oficiali au fost „în linie” în privința punerii în aplicare a politicii externe „America First” a lui Trump.

„Orice afirmație contrară este falsă și neproductivă”, a declarat Tommy Pigott, purtătorul de cuvânt principal al departamentului.

Un purtător de cuvânt separat al lui Kellogg a reiterat această poziție, spunând că el și Witkoff au o relație de lucru strânsă și că sunt în contact permanent.

Confuzie transatlantică

Încrederea lui Trump în consilieri de încredere precum Witkoff a fost însoțită de o epurare agresivă a instituțiilor de securitate națională ale SUA și de concedierea sau mutarea pe alte posturi a experților în Rusia și Ucraina din cadrul Pentagonului, Departamentului de Stat și Consiliului Național de Securitate.

Witkoff, un prieten apropiat al lui Trump, a fost lăudat pentru etica sa profesională. Însă unii oficiali americani și europeni se tem că rușii profită de lipsa lui de experiență la masa negocierilor.

În orele care au urmat întâlnirii lui Witkoff de la Moscova din 6 august, atât el, cât și Trump au sugerat că negocierile au produs un pas important spre pace. A doua zi, Trump a declarat că s-ar putea întâlni în curând cu liderul rus, afirmând ulterior că pentru a pune capăt războiului ar fi necesar un schimb de teritorii.

Acest lucru i-a alarmat pe oficialii europeni, care se tem că o politică mai indulgentă a SUA față de Putin sub Trump ar putea forța ucrainenii să facă concesii dureroase pentru a pune capăt conflictului care a început cu ocuparea Crimeei de către Rusia în 2014 și s-a intensificat odată cu invazia pe scară largă din 2022.

Europenii au petrecut zilele următoare încercând să afle de la omologii lor americani ce anume i-a spus Putin lui Witkoff, potrivit mai multor oficiali americani și europeni.

Unii oficiali americani de rang înalt, printre care Kellogg și Rubio, nu au avut inițial detalii despre întâlnirea cu Witkoff, potrivit unui oficial american și unei surse familiarizate cu dinamica administrației, care nu a furnizat detalii suplimentare.

Chiar dacă unii oficiali europeni l-au lăudat public pe Trump pentru eforturile sale diplomatice, mulți erau îngrijorați în privat.

Oficialii ucraineni au declarat oficialilor germani de rang înalt, pe 13 august, că informațiile lor indicau faptul că Putin intenționa să folosească summitul cu Trump pentru a câștiga timp înaintea unei potențiale ofensive ruse în octombrie sau noiembrie, potrivit unei surse germane care avea cunoștință de avertisment.

Trump nu va avea de ales

Summitul din 15 august dintre Trump și Putin, care a avut loc la Anchorage, nu a adus progrese evidente. Trump își redusese deja așteptările în zilele premergătoare întâlnirii, prezentând-o ca pe un pas în cadrul unui proces diplomatic, mai degrabă decât ca pe o oportunitate de a ajunge la un acord.

Președintele SUA nu a făcut nicio concesie teritorială în numele Ucrainei, deși a ieșit din întâlnire afirmând că un armistițiu temporar nu este o condiție prealabilă pentru o pace durabilă – o poziție susținută de Putin, dar nu și de majoritatea liderilor europeni.

Aliații europeni au început imediat să elaboreze strategii pentru a influența următoarea mișcare a lui Trump.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care urma să se întâlnească cu Trump la Washington pe 18 august, a cerut liderilor europeni în weekend să i se alăture, potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului german.

Liderii au dezbătut dacă să meargă cu Zelenski, în efortul de a evita un fiasco precum confruntarea din Biroul Oval din februarie, când Trump și vicepreședintele JD Vance l-au certat pe liderul ucrainean, potrivit a două surse europene.

În cele din urmă, întâlnirea din 18 august a fost un succes, semnalând o cooperare reînnoită între SUA și Europa, au declarat mai mulți diplomați europeni pentru Reuters.

Cel mai important acord: Trump și liderii europeni au convenit să elaboreze în mod oficial contururile viitoarelor garanții de securitate pentru Ucraina. În ultimele zile, miniștrii de externe și oficialii militari au purtat discuții telefonice pentru a stabili rolul pe care fiecare țară îl va juca în acest efort.

Cu toate acestea, sfârșitul războiului pare îndepărtat.

Oficialii ruși, inclusiv ministrul de externe Serghei Lavrov, au clarificat că nu vor accepta nicio garanție de securitate pentru Ucraina care să implice prezența trupelor străine în această țară. Deși Trump a solicitat o întâlnire între Putin și Zelenski, Moscova a declarat că un astfel de summit este puțin probabil pe termen scurt.

Volker, fostul emisar al lui Trump, și-a exprimat încrederea că Trump va exercita în cele din urmă o presiune puternică asupra lui Putin pentru a-și schimba poziția prin sancțiuni economice mai dure și sprijin militar pentru Ucraina.

„Cred că Trump este întruchiparea citatului lui Churchill: «Poți conta întotdeauna pe americani să facă ceea ce trebuie după ce au epuizat toate celelalte alternative posibile»”, a spus Volker.

„Trump nu va avea cu adevărat de ales”, a spus acesta, citat de Reuters.