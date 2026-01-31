Noi negocieri ruso-americane privind Ucraina. Principalul subiect rămas nesoluționat

Emisarul special al preşedintelui rus Vladimir Putin pentru investiţii şi cooperare economică, Kirill Dmitriev, a sosit în SUA, unde sâmbătă se întâlneşte cu responsabili americani în Florida pentru o nouă rundă de discuţii, a declarat pentru AFP o sursă apropiată negocierilor, transmite Agepres.

„Discuţiile au început devreme, la 08:00, ora Coastei de Est” a SUA (13:00 GMT), a indicat această sursă, fără să ofere detalii suplimentare cu privire la agenda discuţiilor şi componenţa delegaţiilor.

Anterior, într-o postare pe Istagram, Kirill Dmitriev – principalul negociator al lui Putin la convorbirile cu trimişii lui Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui american, destinate să ducă la o soluţie negociată a conflictului declanşat de Rusia în Ucraina – scria: „Din nou” la Miami.

La începutul lunii ianuarie, Dmitriev se întâlnise cu cei doi emisari ai lui Trump în marja Forumului Economic de la Davos. El călătorise la Miami la sfârşitul lunii decembrie pentru discuţii despre Ucraina cu reprezentanţi americani.

Această nouă întâlnire din Florida are loc înaintea unei posibile a doua runde de discuţii directe la Abu Dhabi între negociatori ruşi, americani şi ucraineni.

Această rundă de discuţii ar putea avea loc duminică, chiar dacă preşedintele Volodimir Zelenski menţionase săptămâna aceasta posibilitatea amânării ei.

Primele convorbiri directe publice între ucraineni, ruşi şi americani privind planul Washingtonului de a pune capăt războiului în Ucraina au avut loc vinerea şi sâmbăta trecute în capitala federală a Emiratelor Arabe Unite.

Aceste discuţii, sub mediere americană, decurg extrem de dificil, mai ales din cauza problemei teritoriale, Rusia insistând ca Kievul să-i cedeze întreaga zonă Donbas (compusă din regiunile Lugansk şi Doneţk) din estul Ucrainei, inclusiv partea de teritoriu pe care nu-l controlează în regiunea Doneţk.