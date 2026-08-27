Noi „portițe de acces” neautorizat descoperite la routere chinezești vândute la nivel mondial

Peste 10 de modele de routere Zbtlink fabricate în China sunt livrate cu cel puțin două „portițe de acces” neautorizat („backdoors”) care ar putea permite accesul de la distanță, intruziv, într-un mod asemănător unei forme de „supraveghere”, potrivit unor noi constatări ale companiei de securitate cibernetică VulnCheck.

Agenția Reuters amintește că aceste noi portițe – denumite de cercetători „Darklantern” și „Speakingstone” – se adaugă uneia numite „Endlessdoors”, semnalată anterior.

Respectiva portiță de acces a fost de asemenea descoperită pe anumite modele de routere Zbtlink. Cele două portițe descoperit acum permit accesul facil la informații despre rețeaua în care sunt instalate routerele afectate și, în cazul „Speakingstone”, pot permite chiar redirecționarea traficului de rețea. VulnCheck subliniază într-un mesaj publicat pe blogul său că acestea reprezintă riscuri semnificative de securitate.

Aceste constatări, care nu fuseseră semnalate anterior, vin la câteva săptămâni după ce aceeași companie de securitate cibernetică a descoperit și a făcut publică existența „Endlessdoors”, o portiță de acces prezentă în peste 20 de routere Zbtlink.

Portița respectivă ar fi permis oricărei persoane cu acces la anumite domenii să colecteze date de la routere și să se conecteze la alte dispozitive din aceeași rețea. La o zi după dezvăluirea făcută de VulnCheck, Zbtlink a suspendat vânzările routerelor respective și a retras offline software-ul afectat.

Cum a răspuns producătorul chinez de routere la primele acuzații

Producătorul chinez a susținut că portița de acces era, de fapt, o funcție pentru asistență și acces de la distanță și că nu fusese niciodată exploatată în scopuri rău intenționate.

Jacob Baines, directorul tehnologic (CTO) al VulnCheck, este cel care a descoperit portițele de acces. El a declarat că este imperativ ca oamenii și organizațiile să conștientizeze că este posibil routerele Zbtlink pe care le folosesc să fie infectate.

Zbtlink vinde routere în întreaga lume sub diverse mărci. Baines estima în cazul „Endlessdoors” că cel puțin 100.000 de routere infectate cu aceasta sunt utilizate în întreaga lume, deși experții de la VulnCheck nu ai reușit să stabilească cu exactitate unde sunt amplasate și nici câte dintre ele sunt active într-o țară anume.

„Faptul că nu ai auzit niciodată de Zbtlink nu înseamnă că produsele sale nu sunt revândute în alte locuri”, a subliniat Baines într-un nou interviu acordat după descoperirea celor două portițe de acces noi.

În postarea de pe blogul companiei Baines a numit „Speakingstone” un „implant de supraveghere”.

Una din noile portițe de acces ar fi folosită de China pentru supraveghere internă

Baines a descoperit că routerele care conțineau portița „Speakingstone” încercau să se conecteze la un domeniu care nu fusese înregistrat, așa că l-a înregistrat el însuși. Informațiile de la routerele infectate au început să sosească.

Datele au arătat că marea majoritate a routerelor erau active în China, ceea ce sugerează că „aceasta este tehnologie chineză de supraveghere internă, implementată împotriva cetățenilor chinezi”, în timp ce aceeași tehnologie continuă să fie vândută în întreaga lume, cu aceleași funcționalități, inclusiv în SUA.

Michael Xia, purtător de cuvânt al Zbtlink, a declarat într-un email transmis Reuters că „funcțiile legitime de asistență de la distanță și acces la cloud” ale produselor companiei sunt destinate exclusiv „mentenanței autorizate post-vânzare”. Metodele de acces de la distanță „nu prezintă niciun risc de securitate, iar noi acordăm cea mai mare importanță securității produselor”, a adăugat acesta.

Xia nu a răspuns întrebărilor referitoare la presupusele capacități de supraveghere și nici afirmației lui Baines potrivit căreia explicația companiei – conform căreia aceste implanturi ar fi instrumente legitime de asistență la distanță – nu este logică.

Suspiciuni față de routerele produse în China

Agenția Reuters amintea mai devreme în cursul lunii, după descoperirea primei portițe de acces în routerele Zbtlink că guvernele occidentale au avertizat că hackeri asociați Chinei exploatează routere destinate birourilor mici și utilizării la domiciliu, precum și alte dispozitive conectate la internet.

Scopul presupus este obținerea de acces la rețele în vederea unor intruziuni ulterioare sau pentru activități de spionaj cibernetic. Beijingul neagă în mod constant că ar aproba sau desfășura atacuri cibernetice ori operațiuni de spionaj informatic.

În luna martie a acestui an, Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) din SUA a anunțat interzicerea importului de noi routere de consum fabricate în străinătate, invocând motive de securitate națională. FCC a exceptat ulterior de la regulă numeroase companii din afara Chinei.

În februarie, statul Texas a dat în judecată TP-Link, un producător de routere cu sediul în California, desprins dintr-o companie chineză, susținând că firma a permis Beijingului acces la dispozitivele consumatorilor americani, acuzație pe care compania a contestat-o.