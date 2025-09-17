Noi presiuni asura Ungariei și Slovaciei să renunțe la legăturile cu Rusia. Propunerea făcută de guvernul polonez

Polonia a cerut statelor membre ale Uniunii Europene care încă mai achiziţionează energie din Rusia să înceteze aceste importuri cel mai târziu la sfârşitul lui 2026, şi le-a oferit sprijinul în acest efort, a anunţat miercuri ministrul polonez al energiei, Milosz Motyka, citat de Reuters, preluată de Agerpres.

Ungaria şi Slovacia importă petrol rusesc prin oleoductul Drujba şi îşi continuă achiziţiile deşi alte state europene au renunţat la ele după februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina.

Un termen devansat

„Fac apel la dumneavoastră să fiţi de acord cu un obiectiv comun de încetare completă a importurilor de ţiţei din Rusia nu mai târziu de sfârşitul lui 2026”, a scris Motyka într-un mesaj către omologii săi din ţările din UE. „O astfel de decizie ar întări coerenţa acţiunilor noastre, ar fixa un orizont clar de timp şi ar demonstra hotărârea noastră de a deveni independenţi de livrările de petrol care prezintă riscuri politice şi strategice”, a argumentat ministrul.

El a afirmat că subiectul este relevant având în vedere evenimente recente cum ar fi incursiunea unor drone ruseşti în spaţiul aerian polonez.

Comisia Europeană va propune accelerarea eliminării importurilor de combustibili fosili din Rusia, a declarat şefa executivului Uniunii, Ursula von der Leyen, după o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump.

Anterior, UE stabilise ca achiziţiile de petrol rusesc să înceteze la 1 ianuarie 2028.

Lukoil, printre companiile vizate de UE

Un raport al Centrului de Cercetare pentru Energie și Aer Curat (CREA), publicat în luna februarie, arăta că Europa a cumpărat combustibili din Rusia în valoare de 22 miliarde de euro în 2024, dar a oferit doar 19 miliarde de euro pentru a sprijini Kievul.

Al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe care-l pregătește Uniunea Europeană vizează și sectorul petrolier rusesc.

Vânzările de petrol şi gaze sunt principalele surse de finanţare pentru efortul de război al Rusiei în Ucraina, îşi argumentează Franţa şi Germania propunerea într-un document de lucru.

Prin urmare, susţin cele două ţări, este esenţial ca sancţiunile împotriva Rusiei să ţintească actorii, companiile sau ţările terţe care contribuie la comercializarea combustibililor ruseşti, inclusiv Lukoil, una dintre puţinele companii private din acest sector în Rusia şi care dispune de o reţea de benzinării în state membre ale UE, relata agenția France Presse, pe 8 septembrie.

Franţa şi Germania propun de asemenea consolidarea sancţiunilor UE împotriva ţărilor terţe care facilitează ocolirea sancţiunilor existente, cum ar fi de pildă rafinăriile aprovizionate cu petrol rusesc şi care vând apoi combustibili în UE sub o altă origine.