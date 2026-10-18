Noi proteste la Paris. Sticle și pietre aruncate spre forțele de ordine, care au intervenit cu gaze lacrimogene

Forțele de ordine s-au confruntat cu protestatarii, duminică, într-o piață din Paris, la o zi după manifestațiile organizate la nivel național, care au degenerat în violențe, haos și jafuri.

Jurnaliștii agenției de presă au spus că în Place de la République din Paris s-au adunat duminică sute de persoane, în urma unor apeluri lansate pe rețelele sociale.

Un magazin de îmbrăcăminte din zonă a fost jefuit, iar protestatarii au incendiat biciclete și tomberoane, conform imaginilor difuzate de BFM TV, citat de AFP.

Place de la République, o locație folosită frecvent pentru proteste, fusese sâmbătă scena unui haos generalizat.

Prefectura de poliție din Paris a declarat că manifestația de duminică nu a fost aprobată, iar poliția „a efectuat controale” și „a instituit un dispozitiv de securitate” pentru a putea „interveni rapid dacă va fi nevoie”.

„Confruntată cu primele semne de tensiune”, poliția a intervenit „pentru a dispersa (mulțimea) și a efectua arestări”, a adăugat prefectura.

Rassemblement à Paris: nouvelles scènes de chaos en plein Paris, la CRS 8 va être déployée https://t.co/GDw52BTgdZ — BFM (@BFMTV) October 18, 2026

Peste 850 de persoane au fost reținute sâmbătă la Paris, unde mai multe clădiri și magazine au fost jefuite și incendiate, pe fondul unor lupte violente între poliție și demonstranți mascați.

Duminică, în Place de la République, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, potrivit imaginilor televizate, însă protestatarii au revenit.

Conform jurnaliștilor AFP, protestatarii au aruncat cu sticle și pietre spre forțele de ordine, care au răspuns cu gaze lacrimogene și grenade flash-bang.

Manifestanții au amplasat bannere în jurul statuii din centrul pieței, reclamând costul ridicat al vieții. Mulți erau îmbrăcați în negru, iar unii erau mascați.

Trump: „Franța arde!”

Într-un mesaj transmis după scenele de sâmbătă din Franța, președintele Statelor Unite a pus violențele pe seama imigrației, îndemnând autoritățile franceze să înăsprească regulile în această privință.

„Franța arde! Imigrația unor oameni dintr-o lume complet diferită, oameni cu ură în inimi, a făcut țăndări acea țară cândva măreață”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

„Închideți-vă frontierele și preluați controlul, înainte să fie prea târziu!”, a adăugat liderul american.