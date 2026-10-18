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Actualitate

Noi proteste la Paris. Sticle și pietre aruncate spre forțele de ordine, care au intervenit cu gaze lacrimogene

Vladimir Ionescu
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Forțele de ordine s-au confruntat cu protestatarii, duminică, într-o piață din Paris, la o zi după manifestațiile organizate la nivel național, care au degenerat în violențe, haos și jafuri.

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