Noile date despre comportamentul financiar al românilor: echilibru pe muchie de cuțit

Românii reușesc, în general, să-și țină finanțele în echilibru, dar acest echilibru este unul fragil. Asta arată noul Indice de Flux Financiar (IFX), lansat de Asociația CFA România și KRUK România. Scorul pentru 2025 este 54 din 100 – adică nu suntem în criză, dar nici pe un teren foarte solid.

Pe scurt: ne descurcăm de la o lună la alta, dar avem dificultăți când apare un șoc financiar.

Românii economisesc, dar nu sunt pregătiți pentru situații neprevăzute

Aproape trei sferturi dintre români (74%) spun că nu ar putea acoperi o cheltuială mare, echivalentă cu șase salarii lunare. Este cel mai clar semn că multe gospodării trăiesc „la limită”, chiar dacă nu au datorii.

Mulți români își pot plăti facturile curente. Problema apare la cheltuieli mari: reparații, probleme medicale, pierderea locului de muncă.

Este ca și cum am merge cu mașina cu rezervorul pe roșu — merge, dar nu știi cât te mai ține.

Preferăm bani lichizi, nu instrumente financiare

Deși 58% dintre români economisesc regulat, banii sunt păstrați în mare parte în numerar (66%) sau în conturi curente (53%).

Pe scurt: economisim, dar nu investim.

Doar 21% folosesc produse financiare obișnuite — conturi de economii, depozite, asigurări, investiții simple.

Asta arată două lucruri: există o teamă de risc, iar lipsa de încredere în instrumentele financiare e foarte mare.

Planificarea bugetului există, dar nu e bine optimizată

Aproape jumătate dintre români (45%) își fac un buget lunar.

Totuși, mulți nu urmăresc: structura cheltuielilor, costurile recurente, diferențele dintre plan și realitate.

Cu alte cuvinte, avem intenția, dar nu și disciplina completă.

Riscul de acumulare a restanțelor este relativ mic, dar vulnerabilitatea rămâne mare

Doar 17% dintre români sunt în risc de neplată – asta este vestea bună. Însă există un segment îngrijorător: 13% nu își pot acoperi nici măcar strictul necesar, arată comunicatul CFA și Kruk

Acesta este nucleul fragilității financiare din societate.

Nivelul educației financiare este încă modest

Cunoștințele financiare sunt evaluate ca fiind „de bază spre mediu”. Vestea bună? Românii declară că vor să învețe mai mult despre bani.

Este un teren fertil pentru programe de educație financiară simple, practice, adaptate realității.

Contextul economic pune presiune pe populație

Indicele IFX a fost calculat și în funcție de evoluții macroeconomice, care nu sunt neapărat favorabile: creștere economică sub media UE, deficit bugetar ridicat, datorie publică ~60% din PIB, inflație persistentă, dobânzi încă mari și o depreciere a leului în perspectivă.

Toate acestea afectează direct și psihologia financiară a oamenilor: tendința e să devii mai prudent, să ții mai mulți bani la saltea, să eviți riscurile.

În concluzie, românii se află într-un echilibru financiar fragil. Nu suntem în criză, dar nici pregătiți pentru surprize neplăcute.

Trei mesaje ies în evidență din comunicatul citat:

Economisești? Foarte bine. Dar numerarul nu te protejează de inflație.

2. Ai un buget lunar? Super. Dar te ții de el?

3. Ești prudent cu riscurile? Perfect. Dar uneori prudența exagerată costă mai mult.