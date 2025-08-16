Noile pariuri ale lui Buffett și Soros

Două dintre cele mai importante nume de pe scena investițiilor globale, Berkshire Hathaway a lui Warren Buffett și Soros Fund Management a lui George Soros, dezvăluie – prin intermediul rapoartelor lor trimestriale obligatorii – pe ce pariază pentru viitor, semnalează publicația elenă Naftemporiki

De la industria medicală aflată în dificultate și piața imobiliară din SUA, până la tehnologia de ultimă generație cu Nvidia, mișcările lor oferă o „stigmatizare” valoroasă asupra locurilor unde văd oportunități, dar și asupra modului în care abordează provocările economiei.

Noile mișcări ale lui Buffett

Berkshire Hathaway, compania afiliată lui Warren Buffett, a făcut noi investiții, consolidându-și semnificativ portofoliul. Conform unui document 13-F depus la autoritățile de reglementare:

Noi investiții în UnitedHealth Group în valoare de peste 1,5 miliarde de dolari, acțiunile crescând cu 11% după anunț, în ciuda faptului că și-a pierdut aproape jumătate din valoare în acest an.

Intrarea în DR Horton cu o achiziție de acțiuni în valoare de aproape 200 de milioane de dolari, precum și o creștere a pozițiilor în Lennar, al doilea cel mai mare constructor de locuințe din SUA.

Dublarea poziției în cadrul Pool Corp., o companie activă în domeniul produselor de întreținere a piscinelor.

Creștere de 12% a investițiilor în mărcile Constellation (băuturi alcoolice).

Marele pariu al lui Soros pe inteligența artificială

Soros Fund Management a ales tehnologia de ultimă generație pentru a-și spori expunerea:

Creștere spectaculoasă de 1.600% la Nvidia, cu poziții totale (opțiuni de vânzare și de cumpărare) ajungând la 990.292 de acțiuni.

Nou plasament în Microsoft și Tesla, două dintre așa-numitele acțiuni „Cei șapte magnifici” de pe Wall Street.

Creșterea participării la Nike.

Creșterea cu 28.900 de acțiuni la UnitedHealth, participând și ea la „pariul” lui Buffett.

Ce arată mișcările?

Opțiunile celor două fonduri – Berkshire Hathaway, Soros Fund Management – dezvăluie pe de o parte, căutarea de oportunități în sectoare subevaluate sau aflate în dificultate, cum ar fi asistența medicală și piața imobiliară, iar pe de altă parte, o poziționare dinamică în inteligența artificială și tehnologia de ultimă generație, care rămân în centrul freneziei investiționale.