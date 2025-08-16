Sari direct la conținut
Actualitate

Noile pariuri ale lui Buffett și Soros

HotNews.ro
Warren Buffett, Foto: zz-NPX-Star Max-IPx / Associated Press / Profimedia
Warren Buffett, Foto: zz-NPX-Star Max-IPx / Associated Press / Profimedia

Două dintre cele mai importante nume de pe scena investițiilor globale, Berkshire Hathaway a lui Warren Buffett și Soros Fund Management a lui George Soros, dezvăluie – prin intermediul rapoartelor lor trimestriale obligatorii – pe ce pariază pentru viitor, semnalează publicația elenă Naftemporiki

De la industria medicală aflată în dificultate și piața imobiliară din SUA, până la tehnologia de ultimă generație cu Nvidia, mișcările lor oferă o „stigmatizare” valoroasă asupra locurilor unde văd oportunități, dar și asupra modului în care abordează provocările economiei.

Noile mișcări ale lui Buffett

Berkshire Hathaway, compania afiliată lui Warren Buffett, a făcut noi investiții, consolidându-și semnificativ portofoliul. Conform unui document 13-F depus la autoritățile de reglementare:

  • Noi investiții în UnitedHealth Group în valoare de peste 1,5 miliarde de dolari, acțiunile crescând cu 11% după anunț, în ciuda faptului că și-a pierdut aproape jumătate din valoare în acest an.
  • Intrarea în DR Horton cu o achiziție de acțiuni în valoare de aproape 200 de milioane de dolari, precum și o creștere a pozițiilor în Lennar, al doilea cel mai mare constructor de locuințe din SUA.
  • Dublarea poziției în cadrul Pool Corp., o companie activă în domeniul produselor de întreținere a piscinelor.
  • Creștere de 12% a investițiilor în mărcile Constellation (băuturi alcoolice).

Marele pariu al lui Soros pe inteligența artificială

Soros Fund Management a ales tehnologia de ultimă generație pentru a-și spori expunerea:

  • Creștere spectaculoasă de 1.600% la Nvidia, cu poziții totale (opțiuni de vânzare și de cumpărare) ajungând la 990.292 de acțiuni.
  • Nou plasament în Microsoft și Tesla, două dintre așa-numitele acțiuni „Cei șapte magnifici” de pe Wall Street.
  • Creșterea participării la Nike.
  • Creșterea cu 28.900 de acțiuni la UnitedHealth, participând și ea la „pariul” lui Buffett.

Ce arată mișcările?

Opțiunile celor două fonduri – Berkshire Hathaway, Soros Fund Management – dezvăluie pe de o parte, căutarea de oportunități în sectoare subevaluate sau aflate în dificultate, cum ar fi asistența medicală și piața imobiliară, iar pe de altă parte, o poziționare dinamică în inteligența artificială și tehnologia de ultimă generație, care rămân în centrul freneziei investiționale.

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro