Noile pariuri ale lui Buffett și Soros
Două dintre cele mai importante nume de pe scena investițiilor globale, Berkshire Hathaway a lui Warren Buffett și Soros Fund Management a lui George Soros, dezvăluie – prin intermediul rapoartelor lor trimestriale obligatorii – pe ce pariază pentru viitor, semnalează publicația elenă Naftemporiki
De la industria medicală aflată în dificultate și piața imobiliară din SUA, până la tehnologia de ultimă generație cu Nvidia, mișcările lor oferă o „stigmatizare” valoroasă asupra locurilor unde văd oportunități, dar și asupra modului în care abordează provocările economiei.
Noile mișcări ale lui Buffett
Berkshire Hathaway, compania afiliată lui Warren Buffett, a făcut noi investiții, consolidându-și semnificativ portofoliul. Conform unui document 13-F depus la autoritățile de reglementare:
- Noi investiții în UnitedHealth Group în valoare de peste 1,5 miliarde de dolari, acțiunile crescând cu 11% după anunț, în ciuda faptului că și-a pierdut aproape jumătate din valoare în acest an.
- Intrarea în DR Horton cu o achiziție de acțiuni în valoare de aproape 200 de milioane de dolari, precum și o creștere a pozițiilor în Lennar, al doilea cel mai mare constructor de locuințe din SUA.
- Dublarea poziției în cadrul Pool Corp., o companie activă în domeniul produselor de întreținere a piscinelor.
- Creștere de 12% a investițiilor în mărcile Constellation (băuturi alcoolice).
Marele pariu al lui Soros pe inteligența artificială
Soros Fund Management a ales tehnologia de ultimă generație pentru a-și spori expunerea:
- Creștere spectaculoasă de 1.600% la Nvidia, cu poziții totale (opțiuni de vânzare și de cumpărare) ajungând la 990.292 de acțiuni.
- Nou plasament în Microsoft și Tesla, două dintre așa-numitele acțiuni „Cei șapte magnifici” de pe Wall Street.
- Creșterea participării la Nike.
- Creșterea cu 28.900 de acțiuni la UnitedHealth, participând și ea la „pariul” lui Buffett.
Ce arată mișcările?
Opțiunile celor două fonduri – Berkshire Hathaway, Soros Fund Management – dezvăluie pe de o parte, căutarea de oportunități în sectoare subevaluate sau aflate în dificultate, cum ar fi asistența medicală și piața imobiliară, iar pe de altă parte, o poziționare dinamică în inteligența artificială și tehnologia de ultimă generație, care rămân în centrul freneziei investiționale.