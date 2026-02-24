Noile taxe vamale mondiale ale lui Donald Trump au intrat în vigoare

Anunțate în urma loviturii date vineri de Curtea Supremă Administrației Trump, noile taxe vamale globale de 10% ale președintelui american – care a și amenințat că le va majora la 15% – au intrat în vigoare marți, transmite France Presse.

Această nouă suprataxă, al cărei decret a fost semnat vineri, vizează înlocuirea taxelor vamale existente până în prezent, precum și a celor prevăzute de diferitele acorduri comerciale semnate de la intrarea lor în vigoare cu majoritatea partenerilor importanți ai țării.

Cu toate acestea, ea nu înlocuiește taxele vamale sectoriale, care variază între 10% și 50% pentru o serie de domenii de activitate, precum cuprul, industria auto sau lemnul de construcție, care nu au fost afectate de decizia de vineri a instanței supreme de a invalida o mare parte din suprataxele impuse de liderul republican după revenirea la Casa Albă.

De asemenea, aceasta nu se aplică produselor canadiene și mexicane importate în Statele Unite în cadrul Tratatului de liber schimb nord-american (ACEUM).

Serviciile vamale au anunțat că perceperea taxelor vamale respinse de Curtea Supremă nu va mai fi efectivă începând de la miezul nopții, ora Washingtonului (07:00 în România), moment în care va intra în vigoare noua suprataxă. De asemenea, au afirmat că vor percepe noile taxe vamale de 10% începând cu acel moment.

Trump va avea nevoie de Congres pentru a menține noile taxe

Pentru această nouă cotă, președintele american s-a bazat pe o lege din 1974 care îi permite să reechilibreze schimburile comerciale între Statele Unite și partenerii lor economici atunci când se constată un dezechilibru semnificativ al balanței de plăți.

Aceste taxe vamale ar urma să plaseze rata medie efectivă aplicată produselor care intră în Statele Unite la 13,7%, față de 16% înainte de decizia Curții Supreme, potrivit Budget Lab de la Universitatea Yale.

După 150 de zile, guvernul va trebui însă să obțină un vot al Congresului dacă dorește să mențină aceste taxe vamale pe termen lung.

Sâmbătă, Donald Trump a afirmat că intenționează să majoreze taxele vamale la 15%, o decizie bazată, a explicat el atunci, pe „o examinare aprofundată” a deciziei Curții Supreme americane, pe care a considerat-o din nou „ridicolă” și „extraordinar de antiamericană”.

Cu toate acestea, el nu a emis încă un decret în acest sens.

Taxele vamale au adus 130 miliarde de dolari anul trecut

Decretul privind taxele de 10% este valabil până la 24 iulie, adică cu puțin mai mult de trei luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie. Acestea ar putea duce la preluarea controlului Camerei Reprezentanților din Congres de către democrați.

Aceste taxe vamale sunt posibile numai în cazul unui dezechilibru grav al balanței de plăți, care include toate mișcările financiare între două țări, adică schimburile comerciale, dar și fluxurile financiare sau investițiile încrucișate, în special.

Astfel, dacă deficitul comerțului american cu bunuri în relația cu Uniunea Europeană s-a ridicat la 236 de miliarde de dolari (200 de miliarde de euro) în 2024, potrivit datelor reprezentantului pentru comerț al Casei Albe (USTR), deficitul balanței de plăți a fost de numai aproximativ 70 de miliarde de euro (82,5 miliarde de dolari), potrivit Comisiei Europene.

Taxele vamale respinse vineri de Curtea Supremă a Statelor Unite se bazau pe un text din 1977 (IEEPA) care autoriza executivul să acționeze în domeniul economic fără aprobarea prealabilă a Congresului în caz de „urgență economică”, care nu a fost demonstrată, potrivit magistraților.

Taxele vamale în cauză au depășit 130 de miliarde de dolari în 2025, potrivit analiștilor.

Această decizie deschide calea către posibile rambursări ale suprataxelor deja plătite de întreprinderi. Grupul de livrare de colete FedEx a depus luni o plângere împotriva guvernului.

Anunțate în aprilie, noile taxe vamale vizau țările cu care Statele Unite înregistrau un deficit comercial în schimburile de bunuri, președintele american considerându-le un instrument de reechilibrare a acestora.

Obiectivul lui Donald Trump era, de asemenea, de a furniza resurse suplimentare statului federal pentru a compensa reducerile de impozite.

Cu toate acestea, el a dat parțial înapoi, adăugând excepții pentru o serie de produse, în special cele care nu pot fi fabricate sau cultivate în Statele Unite.

Aceste suprataxe au servit, de asemenea, ca bază de negociere pentru semnarea acordurilor comerciale cu principalii parteneri ai Washingtonului.