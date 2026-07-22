Noile telefoane pliabile Samsung vor fi lansate peste câteva ore și vor aduce un nou format surpriză – Ce se știe până acum

Noua generație de telefoane pliabile de la Samsung va fi lansată oficial miercuri după-amiază. Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra și Z Flip8 vor fi prezentate în cadrul evenimentului oficial Unpacked ce va avea loc de la ora 16:00. Până atunci, însă, numeroase informații și zvonuri despre noile telefoane au apărut în spațiul online. Iata ce se știe până acum.

Toate detaliile oficiale despre noile telefoane pliabile din seria Z Fold și Z Flip vor fi publicate odată cu evenimentul oficial ce va avea loc miercuri după-amiaza. Publicația Mashable a adunat, însă, toate datele și zvonurile disponibile până în prezent despre ce ne-am putea aștepta de la noile vârfuri de gamă Samsung.

De precizat că informațiile prezentate de Mashable, GSMArena sau alte publicații de profil sunt, deocamdată, doar un cumul de speculații, randări bazate pe scheme tehnice „scurse” din fabrici și zvonuri din rândul furnizorilor de componente. Prin urmare, informațiile de mai jos trebuie tratate cu prudență, designul și specificațiile finale putând suferi modificări până la evenimentul oficial Unpacked.

Samsung Galaxy Z Fold 7, lansat în 2025

Un format nou pentru Fold

Samsung va lansa trei telefoane pliabile, dar va introduce un format nou și va schimba puțin schema de denumire.

Astfel, succesorul modelului Galaxy Z Fold 7 de anul trecut va fi numit acum Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra. Va păstra formatul înalt.

În schimb, Samsung va lansa Galaxy Z Fold8 (simplu, fără altă adăugire la nume) care va fi un pliabil pe un format tip pașaport, un ecran mai scund, și mai lat.

GSMArena scrie că formatul ecranului exterior va fi mai pătrățos, de tipul 4:3. Spre comparație, Fold 8 Ultra va păstra formatul 21:9 pentru displayul extern. Mashable scrie că formatul tip-pașaport pentru Galaxy Z Fold8 va fi special să concureze cu un potențial model de iPhone pliabil despre care se zvonește că ar putea fi lansat în acest an.

Design similar cu seria Galaxy S26

GSMArena publică și cu poze scurse în presă unde apare că Z Fold8 va avea doar două camere foto pe spate – cel mai probabil un senzor principal și unul cu unghi ultra-larg – față de modelul Z Fold 8 Ultra care va veni cu trei camere (una dedicată pentru zoom).

Ambele telefoane Fold 8 vor fi foarte subțiri, scrie GSmArena, citând cifre precum 4,5 mm la muchie când telefoanele sunt desfăcute, adică aproape 9 mm grosime va avea un Fold8 pliat, cam câtă gorsime au unele telefoane „normale”.

Și Galaxy Z Fold 8 și Galaxy Z Fold 8 Ultra se bazează pe procesoarele Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy, vor veni cu 12 sau 16 GB de RAM și vor avea ca spațiu de stocare în varianta de bază 256 GB.

Ca elemente de design, ambele vor împrumuta din linia modelelor Samsung Galaxy S26 lansate la începutul acestui an.

Modelele Z Fold7 și Z Flip7 lansate în 2025

Flip 8, pliabilul de tip telefon cu clapetă

Al treilea pliabil pe care îl va lansa Samsung va fi modelul Z Flip 8, un pliabil de tip telefon cu clapetă. Modelul, cel mai ieftin dintre pliabilele Samsung, va fi foarte similar cu modelul Z Flip 7 de anul trecut.

Mashable scrie că nu prea multe lucruri vor fi schimbate la Flip 8, înafară de un nou procesor și o cută ușor mai puțin vizibilă.

GSMArena scrie că Flip 8 va avea o grosime de 6,1 mm la muche când este desfăcut și că va păstra bateria de 4.300 mAh de anul trecut.

În schimb, la partea de procesor, modelul Flip 8 ar urma să vină în Europa cu modelul Exynos 2600, același ca pe modelele Galaxy S26 și S26+.

Prețuri mai mari. Varianta de top, aproape 2.800 de euro

GSM Arena mai scrie că prețurile scurse în presă pentru Europa sugerează că Galaxy Z Fold8 Ultra va avea un preț de pornire de 2.200 de euro, cu 100 euro mai mult decât predecesorul său. Varianta de Fold8 Ultra cu 512 GB va costa 2.400 euro, iar versiunea de 16 GB RAM și 1 TB stocare va ajunge la 2.800 Euro, o creștere de 280 de euro față de modelul Z Fold7 de 1 TB. Desigur, până la o confirmare oficială, aceste cifre trebuie luate cu o doză de prudență.

Pentur modelul Z Fold8, cel cu ecran lat, prețul de pornire ar putea fi de 2.000 de euro și va ajunge până la 2.500 de euro pentru varianta de vârf.

Samsung Galaxy Z Flip8 va avea un preț de pornire de 1.300 de euro – cu 100 de euro mai mult decât Z Flip7.

Specificații posibile pentru Samsung Galaxy Z Fold 8

Procesor: Snapdragon Elite 8 Gen 5 for Galaxy

Snapdragon Elite 8 Gen 5 for Galaxy Memorie RAM: 12GB

12GB Stocare: 256GB, 512GB, 1TB

256GB, 512GB, 1TB Display principal: 7.6 inci diagonala format 4:3

7.6 inci diagonala format 4:3 Display: copertă 5.5 inci diagonala

5.5 inci diagonala Camere: 50MP principală, 50MP ultra-larg, 10MP selfie

50MP principală, 50MP ultra-larg, 10MP selfie Preț: începând de la 2.000 de euro

Specificații posibile pentru Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Procesor: Snapdragon Elite 8 Gen 5 for Galaxy

Snapdragon Elite 8 Gen 5 for Galaxy Memorie RAM: 16GB

16GB Stocare: 256GB, 512GB, 1TB

256GB, 512GB, 1TB Display principal: 8 inci diagonală

8 inci diagonală Display: copertă 6.5 inci diagonala format 21:9

6.5 inci diagonala format 21:9 Camere: 200MP principală, 50MP ultra-larg, 10MP telefoto, 10MP selfie

200MP principală, 50MP ultra-larg, 10MP telefoto, 10MP selfie Preț: începând de la 2.200 de euro

Specificații posibile pentru Samsung Galaxy Z Flip 8