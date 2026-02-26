FOTO/VIDEO Primele impresii despre Samsung Galaxy S26. Ce ne-a atras atenția după ce le-am testat înainte de lansare

Samsung a prezentat noile sale telefoane vârf de gamă pentru anul 2026 – trei modele noi din seria Galaxy S26. HotNews.ro a „butonat” și a folosit cele trei noi modele pentru câteva prime impresii înainte de a realiza un review în detaliu.

Aparent destul de asemănătoare în specificații și funcții cu modelele din generația precedentă, noile telefoane din seria Galaxy S26 vin însă cu unele îmbunătățiri și chiar cu unele elemente inedite, în funcție de model.

Trecând peste surpriza mai puțin plăcută a prețurilor mai mari decât în urmă cu un an, sunt câteva lucruri pe care le-am remarcat după ce m-am jucat mai bine de o oră cu cele trei variante ale generației Galaxy S26.

Prima impresie este una foarte bună. Samsung a ajuns într-un punct cu seria de telefoane Galaxy unde a găsit rețeta potrivită care îmbină telefoane frumoase, premium în design și bine construite, cu software stabil și eficient și un mix echilibrat între specificații și funcționalități încât nu are nevoie să producă câte o revoluție de la an la an. Cuvântul cheie e evoluție.

Modelele Samsung Galaxy S26 / Sursă: HotNews

Samsung Galaxy S26 Ultra – cel mai subțire, dar fără ramă din titan

Samsung Galaxy S26 Ultra, modelul de top din linia telefoanelor convenționale ale producătorului sud-coreean, este cel mai subțire și ușor model produs până acum din această gamă Ultra/Note.

Cu o grosime de doar 7,9 mm la muchie telefonul se simte foarte bine în mână, robust și premium, însă formele sale mai rotunjoare parcă i-au mai furat din acea alură agresivă de la generațiile trecute. Noile dimensiuni, la pachet cu greutatea mai mică față de anul trecut (214 gr vs 218 gr), fac ca telefonul să se simtă totuși o idee mai ușor de manevrat.

De precizat că Samsung a făcut un mic „downgrade”, o retrogradare la standardul materialului din care e făcută rama și structura telefonului: a trecut de la titanul de anul trecut la un aliaj de aluminiu (denumit Armor Aluminium 3). Reprezentanții Samsung cu care am discutat spun că noua formulă păstrează toată rezistența ramei din titan, dar oferă o greutate mai permisivă unui telefon care este printre cele mai mari de pe piață.

Samsung Galaxy S26 Ultra / Sursă: HotNews

Samsung Galaxy S26 Ultra / Sursă: HotNews

S26 Ultra – încărcare la 60W

La specificații am remarcat introducerea unei viteze superioare de încărcare pe fir – 60W față de 45W anul trecut, dar și o încărcare wireless mai fâșneață – 25W pe standardul Qi2.2.

La încărcarea pe fir la 60W Samsung susține că telefonul ajunge la 75% în 30 de minute.

Samsung spune că noul S26 Ultra beneficiază de o soluție de răcire mai eficientă cu 20%. În momentele când l-am folosit nu am resimțit că telefonul s-ar încălzi prea mult, deci tind să cred că noile soluții, la pachet cu noul procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 mai eficient, fac o casă bună.

Privacy Screen

Funcția-vedetă anul acesta pentru Galaxy S26 Ultra este o premieră mondială, spune Samsung: un ecran capabil să se întunece când e privit din unghi lateral pentru a păstra confidențialitatea conținutului față de ochii străinilor, similar cum fac foliile de sticlă tip „privacy” ce se găsesc în comerț.

Doar că soluția Samsung e una „smart”. Ecranul Privacy, odată activat din setări, are mai multe niveluri de activare. Poate fi pornit și setat invidual pe ce aplicații vrea utilizatorul (sau global pe tot telefonul). Poate fi pornit automat doar în anumite circumstanțe și poate fi activat inclusiv doar pe notificări – adică o persoană aflată în stânga sau dreapta utilizatorului poate vedea ecranul luminat, mai puțin zona unde apare notificare.

La prima vedere implementarea pare una reușită. Cât m-am jucat cu telefonul, modul de „privacy display” a funcționat așa cum l-am setat – ecranul înnegrindu-se când era privit din unghi, fie integral, fie parțial pe notificări sau în funcție de aplicațiile selectate.

Ce am observat, în schimb, este că atunci când e pornit la cel mai agresiv nivel culorile de pe ecran tind să devină mai terne, iar luminozitatea să scadă. Cum am folosit telefonul doar la interior, nu știu și dacă noua funcție afectează nivelurile de luminozitate la exterior, unde lumina e mult mai puternică.

Rămâne de văzut la perioada de test cum se va comporta. Prima impresia e bună, dar rămâne să ne pronunțăm mai clar în viitorul review pe care-l va face HotNews în zilele ce urmează.

Privacy Screen pe Samsung Galaxy S26 Ultra / Sursă: HotNews

Samsung Galaxy S26+ și Galaxy S26

Cele două modele „aproape gemene” vin cu puține modificări față de generația trecută. Și aici discutăm de o evoluție a liniei deja consacrate.

La exterior singurul diferențiator major față de seria S25 este mica insulă mai pronunțată în zona camerelor foto. Ah, și telefonul mai mic primește un ecran puțin mai mare: 6,3 inci în diagonală față de 6,2. Pentru ambele ecranele sunt foarte frumoase, plăcute la privit și luminoase.

În mână ambele telefoane se simt foarte bine, cel mic îndeosebi punctează la capitolul manevrabilitate.

Alte schimbări ce merită menționate apar la partea de autonomie și baterie.

S26+ primește o viteză mai mare de încărcare fără fir, până la 25W pe standardul Qi2.2, dar păstrează bateria la aceeași capacitate de 4.900 mAh și încărcare de 45W pe fir (dar fără încărcător în pachet).

Galaxy S26, în schimb, primește o baterie ușor mai mare – 4.300 mAh față de 4.000 mAh – însă rămâne cu aceeași încărcare lentă la 25W pe fir și 15W wireless și aici nu discutăm de vreun încărcător în pachet).

Procesoare Exynos 2600 – Cum se compară cu procesorul de pe Ultra

Schimbarea majoră pentru cele două telefoane este că anul acesta primesc un procesor diferit față de fratele mare S26 Ultra.

S26 și S26+ vin, în Europa, cu procesorul Samsung Exynos 2600, un procesor cu zece nuclee pe o arhitectură de 2 nanometri. Inițial, prima senzație a fost să consider acest lucru un regres, însă după ce ne-am jucat cu telefoanele timp de aproape o oră nu mai sunt la fel de sigur.

Testele de până acum arată că Exynos 2600 e foarte aproape de Snapdragon 8 Elite Gen 5, ba chiar peste la unele capitole. Și la prima utilizare n-am simțit mare diferență, nici nu am fi avut cum că nu am forțat telefoanele precum poate am face-o într-o perioadă de test.

Aplicațiile de tip benchmark pe care le-am rulat au arătat cam același lucru: scoruri foarte asemănătoare între cele trei telefoane din seria Galaxy S26.

Spre exemplu, în Geekbench 6 scorurile multi-core arată cam la fel și pe Exynos 2600 și pe Snapdragon 8 Elite Gen 5. La scorurile single-core apare o diferență în favoarea Snapdragon, dar nu e una extraordinar de mare.

Rezultate Geekbench 6 CPU pe telefoanele Galaxy S26

La fel și în cazul testelor grafice – pe Geekbench telefoanele cu Exynos 2600 au scos rezultate la fel de bune precum S26 Ultra cu procesorul Snapdragon. Pozele de mai jos arată rezultatele – telefoanele în ordine, de la stânga la dreapta: S26, S26+, S26 Ultra.

Rezultate Geekbench 6 GPU pe telefoanele Galaxy S26

Accesoriile Samsung pentru seria Galaxy S26

Samsung nu a integrat pe noua serie S26 magneți pe spatele telefonului (cum permite standardul de încărcare wireless Qi2.2 și cum am văzut că se poate în universul Android pe telefoanele Google Pixel 10), dar mizează pe o suită întreagă de accesorii pentru telefoanele sale de top, pe huse care folosesc magneți.

Odată cu lansarea S26 Samsung propune și o serie întreagă de huse interesante, unele mai colorate și jucăușe, altele mai sobre. Dar și un port card din piele, cu funcție de stativ/suport, realizat cu Spigen, precum și un accesoriu tip pop-socket care ascunde două oglinzi de machiaj.

Câteva din accesorii, în fotogaleria de mai jos.

Specificații pentru noile telefoane Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 (Modelul de bază)

Ecran : 6.3-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X, refresh adaptiv 1-120Hz, luminozitate 2.600 niti

: 6.3-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X, refresh adaptiv 1-120Hz, luminozitate 2.600 niti Procesor : Exynos 2600 (deca-core, 2nm)

: Exynos 2600 (deca-core, 2nm) Memorie RAM: 12 GB

RAM: 12 GB Stocare : 256GB / 512GB

: 256GB / 512GB Baterie : 4.300 mAh (încărcare 25W pe fir, 20W wireless)

: 4.300 mAh (încărcare 25W pe fir, 20W wireless) Camere : 50MP F1.8 (Principală), 12MP F2.2 (Ultrawide), 10MP F2.4(Telephoto 3x)

: 50MP F1.8 (Principală), 12MP F2.2 (Ultrawide), 10MP F2.4(Telephoto 3x) Construcție : ramă din aluminiu (Armor Aluminiu 2), sticlă față (Gorilla Glass Victus 2), sticlă spate (Gorilla Glass Victus 2), IP68

: ramă din aluminiu (Armor Aluminiu 2), sticlă față (Gorilla Glass Victus 2), sticlă spate (Gorilla Glass Victus 2), IP68 Dimensiuni : 149,6 x 71,7 x 7,2 mm, 167 grame, IP68

: 149,6 x 71,7 x 7,2 mm, 167 grame, IP68 Preț de pornire : 5.099 lei

: 5.099 lei Culori: White, Black, Sky Blue, Cobalt Violet

Samsung Galaxy S26 Plus

Ecran : 6.7-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X, refresh adaptiv, luminozitate 2.600 niti1-120Hz

: 6.7-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X, refresh adaptiv, luminozitate 2.600 niti1-120Hz Procesor : Snapdragon 8 Elite Gen 5 (octa-core, 3nm) / Exynos 2600 (deca-core, 2nm)

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (octa-core, 3nm) / Exynos 2600 (deca-core, 2nm) Memorie RAM: 12 GB

RAM: 12 GB Stocare : 256GB / 512GB

: 256GB / 512GB Baterie : 4.900 mAh (încărcare 45W, 25W încărcare wireless)

: 4.900 mAh (încărcare 45W, 25W încărcare wireless) Camere : 50MP F1.8 (Principală), 12MP F2.2 (Ultrawide), 10MP F2.4(Telephoto 3x)

: 50MP F1.8 (Principală), 12MP F2.2 (Ultrawide), 10MP F2.4(Telephoto 3x) Construcție : ramă din aluminiu (Armor Aluminiu 2), sticlă față (Gorilla Glass Victus 2), sticlă spate (Gorilla Glass Victus 2), IP68

: ramă din aluminiu (Armor Aluminiu 2), sticlă față (Gorilla Glass Victus 2), sticlă spate (Gorilla Glass Victus 2), IP68 Dimensiuni : 158,4 x 75,8 x 7,23mm, 190 grame, IP68

: 158,4 x 75,8 x 7,23mm, 190 grame, IP68 Preț de pornire : 6.399 lei

: 6.399 lei Culori: White, Black, Sky Blue, Cobalt Violet

Samsung Galaxy S26 Ultra

Ecran : 6.9-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X, QHD+, refresh adaptiv 1-120Hz (S-Pen inclus), luminozitate 2.600 niti

: 6.9-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X, QHD+, refresh adaptiv 1-120Hz (S-Pen inclus), luminozitate 2.600 niti Procesor : Snapdragon 8 Elite Gen 5 (exclusiv)

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (exclusiv) Memorie RAM: 12/16GB

RAM: 12/16GB Stocare : 256GB / 512GB / 1TB

: 256GB / 512GB / 1TB Baterie : 5.000 sau 5.500 mAh (încărcare 60W pe fir, 25W încărcare wireless)

: 5.000 sau 5.500 mAh (încărcare 60W pe fir, 25W încărcare wireless) Camere : 200MP F1.4 (senzor principal), 50MP F2.9 (Zoom periscop), 50MP F1.9 (Ultrawide), 10MP F2.4 (Telephoto 3x)

: 200MP F1.4 (senzor principal), 50MP F2.9 (Zoom periscop), 50MP F1.9 (Ultrawide), 10MP F2.4 (Telephoto 3x) Construcție : ramă din aluminiu (Armor Aluminiu 3), sticlă față (Gorilla Glass Armor 2), sticlă spate (Gorilla Glass Victus 2), IP68

: ramă din aluminiu (Armor Aluminiu 3), sticlă față (Gorilla Glass Armor 2), sticlă spate (Gorilla Glass Victus 2), IP68 Dimensiuni : 163,6 x 78,1 x 7,9 mm, 214 grame,

: 163,6 x 78,1 x 7,9 mm, 214 grame, Preț de pornire : 7.399 lei

: 7.399 lei Culori: White, Black, Sky Blue, Cobalt Violet