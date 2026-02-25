OFICIAL Au fost lansate noile telefoane Samsung Galaxy S26. Surpriză neplăcută în privința prețurilor. Când pot fi cumpărate în România și cu ce schimbări vin față de generația trecută

Samsung a lansat oficial miercuri seara noua serie de telefoane de vârf de gamă Galaxy S26. Noile modele păstrează mare parte din design-ul și configurațiile generației trecute, însă există modificări pentru fiecare din cele trei telefoane: Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ și Galaxy S26. Prețurile de lansare în acest an sunt, însă, mai mari ca anul trecut.

Samsung Galaxy S26 – Data de lansare în România

Samsung a prezentat miercuri la San Francisco, în cadrul evenimentului Unpacked, noua serie de vârfuri de gamă Galaxy S26.

Noile modele – Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ și Galaxy S26 – vor fi disponibile și în România începând cu data de 11 martie.

Deși noile modele nu aduc mari modificări față de modelele din generația anterioară, prețurile de lansare pentru noile telefoane sunt mai mari față de anul trecut.

Seria de telefoane Samsung Galaxy S26 / Sursă: Samsung

Samsung Galaxy S26 – Prețurile oficiale din România

Astfel, Samsung S26 (varianta de 256 GB) costă de la 5.100 lei, în condițiile în care modelul anterior pornea de la 4.500 de lei (e drept varianta de bază anul trecut era de 128 GB). În varianta de 512 GB, S26 costă 6.100 lei.

Modelul mai mare, Samsung Galaxy S26+ pornește de la 6.400 de lei pentru varianta 256 GB (față de 5.700 de lei anul trecut). Varianta de 512 GB va costa 7.400 de lei.

Modelul de top, Samsung Galaxy S26 Ultra va avea un preț de pornire de 7.400 de lei, pentru varianta de 256 GB (anul trecut prețul pornea de la 7.200 de lei).

Varianta de 512 GB ajunge la 8.400 de lei, iar varianta de 1TB vine și cu 16 GB de RAM (față de 12 GB standard pe celelalte modele) și atinge un preț de 9.950 de lei.

Modelele Samsung Galaxy S26 / Sursă: HotNews

Schimbări pentru modelul de top, Galaxy S26 Ultra

Modelul vârf de gamă primește cele mai mari schimbări față de generația precedentă, însă acestea nu sunt așa de multe precum poate și-ar fi dorit mulți. Dincolo de prețul mărit, noul Galaxy S26 Ultra vine cu noul procesor octa-core Snapdragon 8 Elite Gen 5 (for Galaxy), pe o arhitectură de 3 nm și care promite performanțe mai bune și o eficiență sporită.

Capacitatea bateriei rămâne la fel (5.000 mAh), însă Samsung a pus pe modelul Ultra o viteză de încărcare mai mare pe fir de 60W (față de 45W anterior), precum și încărcare rapidă wireless (25W, standard Qi2.2).

O modificare vine și la dimensiuni, noul model devenind cel mai subțire model Ultra din istoria Samsung, cu doar 7,9mm lățime la muchii (anul trecut era de 8,2mm). Telefonul vine însă cu o „cocoașă” mai pronunțată în zona camerelor foto.

Tot la dimensiuni, S26 Ultra se prezintă a fi mai ușor (214 grame vs 218 grame anterior), dar schimbarea vine și cu un sacrificiu: rama telefonului este acum din aluminiu (Armor Aluminium 3), și nu mai e din titaniu precum anul trecut.

Privacy Screen

Modelul de top, Galaxy S26 Ultra vine cu o inovație care ar putea fi un punct atractiv pentru multe persoane: posibilitatea ca ecranul să se întunece automat atunci când este privit din unghiuri laterale, oferind la nivel hardware și software același efect pe care îl oferă unele ecrane de protecție din sticlă ce se aplică peste display.

Dar Samsung, prin al său „Privacy Screen” oferă funcționalități suplimentare, precum posibilitatea de a activa funcția doar în anumite aplicații sau individual pe alertele și notificările care apar pe ecran.

Schimbările pentru modelele Galaxy S26 și S26+

Dincolo de prețurile mai mari, cele două modele Galaxy S26 și S26+ vin cu o diferențiere majoră față de fratele mai mare S26 Ultra în ceea ce privește procesorul. Pentru piața din Europa S26 și S26+ vin cu procesorul propriu Samsung Exynos 2600, un procesor deca-core care, totuși, în primele teste, apare foarte apropiat ca rezultate de Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Pentru modelul cel mai mic – Galaxy S26 – diagonala ecranului crește ușor, de la 6,2 inci șa 6,3 inci, dar – mai important – crește capacitatea bateriei de la 4.000 mAh la 4.300 mAh, păstrându-se aproape aceleași dimensiuni ca anul trecut. Încărcarea bateriei rămâne însă limitată la 25W pe fir și 20W wireless.

S26+ nu primește o baterie mai mare, ci tot de 4.900 mAh ca anul trecut, dar în schimb primește acces la tehnologie mai rapidă de încărcare wireless la 25W. Pe fir încărcarea rămâne la fel, de 45W.

Seria de telefoane Samsung Galaxy S26 / Sursă: Samsung

Specificații pentru noile telefoane Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 (Modelul de bază)

Ecran : 6.3-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X, refresh adaptiv 1-120Hz, luminozitate 2.600 niti

: 6.3-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X, refresh adaptiv 1-120Hz, luminozitate 2.600 niti Procesor : Exynos 2600 (deca-core, 2nm)

: Exynos 2600 (deca-core, 2nm) Memorie RAM: 12 GB

RAM: 12 GB Stocare : 256GB / 512GB

: 256GB / 512GB Baterie : 4.300 mAh (încărcare 25W pe fir, 20W wireless)

: 4.300 mAh (încărcare 25W pe fir, 20W wireless) Camere : 50MP F1.8 (Principală), 12MP F2.2 (Ultrawide), 10MP F2.4(Telephoto 3x)

: 50MP F1.8 (Principală), 12MP F2.2 (Ultrawide), 10MP F2.4(Telephoto 3x) Construcție : ramă din aluminiu (Armor Aluminiu 2), sticlă față (Gorilla Glass Victus 2), sticlă spate (Gorilla Glass Victus 2), IP68

: ramă din aluminiu (Armor Aluminiu 2), sticlă față (Gorilla Glass Victus 2), sticlă spate (Gorilla Glass Victus 2), IP68 Dimensiuni : 149,6 x 71,7 x 7,2 mm, 167 grame, IP68

: 149,6 x 71,7 x 7,2 mm, 167 grame, IP68 Preț de pornire : 5.099 lei

: 5.099 lei Culori: White, Black, Sky Blue, Cobalt Violet

Samsung Galaxy S26 Plus

Ecran : 6.7-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X, refresh adaptiv, luminozitate 2.600 niti1-120Hz

: 6.7-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X, refresh adaptiv, luminozitate 2.600 niti1-120Hz Procesor : Snapdragon 8 Elite Gen 5 (octa-core, 3nm) / Exynos 2600 (deca-core, 2nm)

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (octa-core, 3nm) / Exynos 2600 (deca-core, 2nm) Memorie RAM: 12 GB

RAM: 12 GB Stocare : 256GB / 512GB

: 256GB / 512GB Baterie : 4.900 mAh (încărcare 45W, 25W încărcare wireless)

: 4.900 mAh (încărcare 45W, 25W încărcare wireless) Camere : 50MP F1.8 (Principală), 12MP F2.2 (Ultrawide), 10MP F2.4(Telephoto 3x)

: 50MP F1.8 (Principală), 12MP F2.2 (Ultrawide), 10MP F2.4(Telephoto 3x) Construcție : ramă din aluminiu (Armor Aluminiu 2), sticlă față (Gorilla Glass Victus 2), sticlă spate (Gorilla Glass Victus 2), IP68

: ramă din aluminiu (Armor Aluminiu 2), sticlă față (Gorilla Glass Victus 2), sticlă spate (Gorilla Glass Victus 2), IP68 Dimensiuni : 158,4 x 75,8 x 7,23mm, 190 grame, IP68

: 158,4 x 75,8 x 7,23mm, 190 grame, IP68 Preț de pornire : 6.399 lei

: 6.399 lei Culori: White, Black, Sky Blue, Cobalt Violet

Samsung Galaxy S26 Ultra