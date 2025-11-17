Nordis Mamaia- se confirmă suprapuneri masive de convenții. Locuință promisă lui Ionescu, apoi lui Popescu și în final vândută lui Georgescu

CITR, administratorul judiciar al Nordis Management SRL, prezintă una dintre cele mai ample analize dintr-un proiect imobiliar intrat în insolvență în ultimii ani. După aproximativ șapte luni de verificări, specialiștii au finalizat inventarierea situației juridice a unităților din cadrul proiectului Nordis Mamaia Wave.

Analiza a vizat aproape 3000 de foldere de documente, informații de la creditori, documentația companiei debitoare, precum și date obținute de la OCPI și instanțele de judecată. Printr-o verificare încrucișată, CITR a urmărit traseul fiecărei unități — de la faza de construcție și până la înscrierea în cartea funciară.

Concluziile-cheie ale analizei: peste 1.400 de convenții și doar 709 unități deja transferate

Rezultatul investigației arată complexitatea situației juridice:

▪ 709 unități transferate. Acestea au părăsit definitiv patrimoniul companiei, prin contracte de vânzare-cumpărare, executări silite sau hotărâri judecătorești definitive.

▪ 653 unități cu promisiuni de vânzare-cumpărare, împărțite astfel: 441 promisiuni valide, 212 promisiuni rămase fără obiect, din cauza vânzării unității către un terț sau a recompartimentării imobilului

▪ 46 de unități cu interpretări divergente

▪ 303 unități locative disponibile. Pentru acestea nu au fost identificate promisiuni de vânzare-cumpărare în derulare. O parte dintre ele sunt ipotecate.

▪ 109 spații tehnice și comerciale disponibile. Nici pentru acestea nu există promisiuni în curs.

Cum s-a ajuns la suprapuneri: de la vânzări multiple la recompartimentări și schimbări de destinație

CITR evidențiază trei mari cauze ale suprapunerilor și conflictelor juridice:

a) Convenții multiple pentru aceeași unitate. Exemple tipice: o unitate promisă unui client, apoi vândută altuia; unități vândute după ce au fost deja promise altor persoane; unități rămase în patrimoniu, deși existau două promisiuni succesive pentru ele.

b) Promisiuni paralele și recompartimentări ulterioare. Caz frecvent în proiect: un apartament cu două camere a fost divizat ulterior în două unități noi (X1 și X2), dar promisiunile inițiale au rămas în picioare deși unitatea inițială nu mai exista în aceeași formă. Rezultatul: promitenții rămân fără locuințe, iar CITR trebuie să clarifice posibile soluții compensatorii.

c) Schimbări de destinație. Unități locative transformate în: birouri, spații tehnice, funcțiuni administrative sau de recreere. Promitentul cumpărător rămâne astfel fără obiectul promisiunii, în forma agreată inițial.

Pașii următori: analiză individuală și soluții alternative

CITR anunță că următoarea etapă a procesului include:

▪ Analiza individuală a celor 441 de convenții valide. Fiecare promitent are dreptul de a solicita transferul proprietății conform legii insolvenței. Cererile vor fi evaluate punctual.

▪ Soluții alternative pentru promisiunile fără obiect. În cazurile în care unitatea inițială nu mai există, CITR poate propune: atribuirea unei alte unități echivalente (cu condiția acordului promitentului).

▪ Continuarea clarificării situației juridice, procesul implicând un dialog constant cu creditorii și verificarea detaliată a fiecărui caz.

Procedura de insolvență a Nordis Management SRL a fost deschisă în 7 octombrie 2024 și se află în prezent în perioada de observație. Câteva cifre ilustrează amploarea situației: 1228 creditori, masă credală solicitată: 900+ milioane lei, creanțe acceptate: 721 milioane lei, peste 600 de litigii active.

Este un dosar extrem de complex, cu ramificații juridice și financiare semnificative pentru investitori, creditori și sectorul imobiliar.