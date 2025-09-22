Norman Reedus: „Mereu am crezut că Daryl ar trebui să apară într-un western”

Actorul principal din „The Walking Dead: Daryl Dixon” vorbește într-un interviu exclusiv despre al treilea sezon al serialului, despre filmările în Spania și relația dintre personajul său, Daryl Dixon din titlu, pe care-l interpretează de peste 15 ani, și Carol Peletier (interpretată de Melissa McBride). Noile episoade sunt difuzate de AMC în fiecare luni, de la ora 22:00.

Dacă primele două sezoane din acest spin-off prezentau aventurile lui Dixon pe fondul unei noi revoluții franceze (dar cu zombi), producția s-a mutat în al treilea sezon în Spania, unde atmosfera evocată e cea de western spaghetti (dar cu zombi).

Cum va trebui să arate viața lui Daryl la finalul serialului ca să te simți satisfăcut?

Norman Reedus: Nu știu exact cum va trebui să arate… Poate să aibă pantaloni de trening și șlapi sau poate crocși, poate să fie pe o plajă, cu o pălărie de paie poate… Cu o placă de surf lângă el și cu un câine imens. Nu știu, îmi doresc pur și simplu să aibă parte de un final bun, am muncit mult la acest personaj, trăiesc cu el de multă vreme, îmi doresc ca povestea lui să fie, nu rezolvată, dar pornită pe o cale care să pară… Să aibă răspunsuri la întrebările lui, să fie fericit, vreau să aibă pace, știi?

Daryl Dixon vizitează Marea Britanie în acest sezon, chiar dacă e o oprire scurtă în Londra, cum a fost când Daryl explorează orașul și descoperă că ar putea fi complet părăsit, era Julian (interpretat de Stephen Merchant – n.r.) într-adevăr ultimul om în viață și oare această experiență îl ajută pe Daryl să aprecieze mai mult facțiunile, comunitatea din America, puțin mai mult?

NR: Cred că ideea lui Daryl legată de „acasă” se schimbă, mai ales în sezoanele trei și patru – foarte mult în sezonul al patrulea, ce filmăm acum, dar a fost distractiv să mergem prin Londra. E simpatic că luăm o secțiune întreagă din Madrid, și în mod coincidental cea mai populată parte din Madrid, cred, într-o sâmbătă, când e plin de lume… Și „distrugem” această secțiune și apoi o facem să pară că e Londra și „distrugem” iar. A fost multă muncă la mijloc. Scenografa noastră, unul dintre cei mai buni cu care am lucrat, la serial, e uimitoare… Și filmatul alături de Stephen…

Stephen, cred că toată lumea se aștepta ca el să apară pe platou și să facă o mulțime de glume – și a făcut asta –, e și un actor serios foarte bun. Există o durere în interiorul său și în interiorul personajului său, tocmai pentru că e ultima persoană în viață de acolo, dialogul pe care-l are și în scene, există ceva întunecat și serios în lucrurile pe care le spune, deși are un fel comic de a face glume pe seama asta. Nu știi dacă o să te îmbrățișeze sau o să te înjunghie în acele momente, e foarte convingător și e foarte cool să lucrezi cu el. E și extrem de înalt. E foarte foarte înalt. Arătam foarte foarte scund pe lângă el (râde).

Mulți fani simt că Daryl a evoluat dintr-un lup singuratic în ceva mai aproape de un lider puternic. În acest sezon am văzut lupta din interiorul său: va duce acest rol mai departe sau se va întoarce la instinctele lui defensive, ne poți vorbi puțin despre asta?

NR: Când am pornit acest serial, nu eram sigur cum voi juca acest personaj și am filmat prima scenă, m-am întors și toți de pe platou se holbau la mine: ce-o să faci, tipule nou? Și atunci l-am „simțit”. Are impresia că toată lumea îl urăște, însă pe măsură ce timpul s-a scurs și sezoanele au trecut, a început să fie mai drept. Tipul nu minte niciodată, vorbește foarte puțin și mereu crede în ce zice. Acum e într-un punct în care – l-am jucat de parcă a învățat de la oamenii care au fost în poziția lui în trecut, cei pe care Daryl îi admira, precum Herschel și Rick. Ce ar face ei în situația asta? Și am încercat să-l fac să evolueze în acest fel.

Acum se află într-o poziție în care ideea lui de „acasă” e diferită. Începe să se transforme în altceva. A ajuns în Spania din greșeală și primii oameni cu care se întâlnesc sunt un tânăr cuplu care fuge pentru a putea fi împreună. Cei doi vor doar să fie împreună. Și oamenii din jurul lor, încet-încet, se îndrăgostesc și a fost introdusă o idee în Franța, când se plimbă în Paris și aude muzică de violoncel și se uită în sus și vede un cuplu în vârstă care are o cină la lumina lumânărilor, și cei doi sunt încă îndrăgostiți și par fericiți, iar Daryl are un moment de: „hmm, oamenii încă fac asta?”.

Acum asemenea lucruri se întâmplă în jurul lui și e introdusă o idee în dialog, în timpul plimbării în Londra, o idee pe care eu am vrut s-o aibă Daryl. El spune: „tot ce facem e să fugim și să luptăm. Fugim și luptăm. Fugim și luptăm. Poate există un mod mai bun de a trăi. Poate nu facem asta cum trebuie”. Acum, în sezonul 3 și 4, el începe să vadă cum oamenii se adaptează în moduri în care lucrurile încep să meargă, fac limonadă din lămâi. Și ideea lui de „acasă” se schimbă. „Poate nu am trăit așa cum aș fi putut până acum. Poate ar trebui să descopăr cum să-mi trăiesc restul vieții, într-un mod mai armonios”. Cam așa s-a schimbat de la început, întâi a devenit un tip care e stăpân pe propria viață, și acum încearcă să-și dea seama, cu puțin stres post-traumatic aruncat acolo, vrea să afle dacă există un loc și pentru el în lume. Are un hamac pe undeva în care să stea și să nu se uite constant peste umăr în caz că e urmărit?

Relația dintre Daryl și Carol e centrală în acest sezon, mai mult decât în trecut. Cum i-ai descrie în prezent?

NR: Nu știu, aceste două personaje au gravitat mereu unul către celălalt, cred pentru că vin amândoi din medii abuzive, Melissa și cu mine avem o relație grozavă, dar cred că motivul pentru care relația funcționează pe ecran este că am „câștigat” succesul – am depus timp și energie, ne certăm ca un frate și o soră, dar și râdem împreună și ne iubim. Deci suntem ca o formație în acest moment, cu suișuri și coborâșuri. Dar funcționează. Ce e așa de special între noi doi e câștigat.

Poți angaja actori să joace prieteni foarte buni pentru o perioadă foarte lungă, și ar putea părea convingător, dar ai simți instinctiv că nu e chiar așa. Cu relația pe care am format-o noi, nici nu trebuie să vorbim, dar o simți instinctiv, simți ce e acolo. Că cei doi sunt apropiați. E ciudat cu ce se întâmplă în serial, pentru că sunt multe întâmplări care-i fac pe toți să pună la îndoială absolut tot. Aproape am dezvăluit lucruri importante. Dar există lucruri care se petrec, pe care Daryl încearcă să le înțeleagă și să rămână calm în legătură cu ele.

Acest sezon evocă o atmosferă de western – și, dacă mă gândesc mai bine, Daryl mereu a fost un protagonist tipic westernurilor. Cum ți-a influențat stilul western interpretarea în noul sezon?

NR: Daryl e cumva făcut pentru westernuri și mereu am vrut să joc într-o asemenea poveste. Am filmat în Belchite, unde a avut loc o bătălie din timpul războiului civil din Spania, în acele ruine. Arăta exact ca un western. Acel episod – al cincilea – este episodul meu preferat. Tot acolo au fost filmate o mulțime de filme de tip spaghetti western.

Lumina din Spania e diferită din Franța, e mai portocalie, ca de deșert, nuanțe de marouri diferite și auriu, ceea ce e grozav pentru western. Ne-am străduit să facem episodul cinci cât mai western, pentru că era distractiv pentru toți, am încercat să facem și posterele noi să aibă alură de western. Mereu am crezut că Daryl ar trebui să apară într-un western. E foarte cool să filmăm în Spania și să obținem acest efect.

Apari pe generic și ca producător executiv al serialului. Ne poți spune mai multe despre contribuțiile tale ca producător executiv?

NR: Am ajutat la alegerea scenaristului nostru principal (showrunner – n.r.). Ne doream o energie diferită, un stil diferit față de Georgia (statul american unde se filmează celelalte seriale din universul „The Walking Dead” – n.r.), nu am vrut să facem ceva super american pe care să-l plasăm în Europa. Am vrut povești proaspete, sânge proaspăt în echipa de scenariști. Așa că am ajutat la alegerea lui David (scenaristul principal David Zabel – n.r.). Sunt implicat în procesul de alegere a distribuției și în dezvoltarea scenariilor, dar și în discuțiile despre coloana sonoră.

În Franța, primul sezon, cum se termină sezonul cu o piesă U2, eu l-am sunat pe Bono să-l conving să ne lase să folosim piesa. Multe lucruri. Sunt implicat la toate nivelurile, atât de mult încât probabil și-ar dori să mai și tac! Dar e distractiv. Am învățat cum funcționează lucrurile, cât de important e montajul sau ce importante sunt luminile. Mă ocup de rolul meu, nu mă implic în ce fac celelalte personaje, asta e treaba lor, nu aș schimba replicile Melissei sau ceva de genul, probabil mi-ar trage un pumn în față (râde).

Opiniile mele nu sunt niciodată cele finale, nu am atât de multă putere. Sincer să fiu, nu-mi doresc multă, avem mulți oameni buni care se pricep și nu vreau să fac același lucru iar și iar. Oamenii au speculat că eu am adus serialul în Franța, dar nu a fost decizia mea, la început. Eu probabil aș fi ales să mergem în Costa Rica. Opinia mea contează, dar nu sunt șeful.

Mulți fani speră la o reuniune cu Rick (Grimes, interpretat de Andrew Lincoln – n.r.), ce le poți spune?

NR: Știu cum s-ar simți: probabil am avea multe lacrimi și i-aș da și un pumn în figură, probabil. Daryl, adică. Eu probabil i-aș da un pumn lui Andy (râde). Se vorbește mult despre o asemenea reuniune. Dacă ar depinde de mine, sunt sigur că s-ar face, dacă ar depinde de Andy, la fel de sigur s-ar face, dar avem un post de televiziune implicat în decizii, drepturi de adaptare pentru benzi desenate și personaje, mulți producători care trebuie să aprobe, programe complicate și tot așa. Nu știu dacă se va întâmpla, dar cred că ar fi grozav dacă s-ar întâmpla. Eu probabil o să fiu ultimul care află, sincer.

