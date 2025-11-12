Norvegia respinge folosirea fondului său suveran pentru a garanta planul UE de deblocare a activelor rusești înghețate. Anunțul făcut de Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg, ministrul norvegian al finanțelor, a declarat miercuri că țara sa ar putea sprijini un plan al Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate în beneficiul Ucrainei, dar că nu va folosi fondul său suveran de investiții, cel mai mare din lume, drept unic garant financiar al acestui mecanism, relatează Reuters.

Miniștrii de finanțe din UE se vor reuni joi pentru a discuta modalitățile prin care pot oferi Ucrainei între 130 și 140 de miliarde de euro, fie prin împrumuturi, fie, mai probabil, prin folosirea activelor rusești înghețate, potrivit unui oficial european de rang înalt.

Însă Belgia, care găzduiește depozitarul central de valori mobiliare Euroclear – cel care păstrează majoritatea activelor rusești înghețate -, s-a opus ideii de a le folosi din cauza îngrijorărilor că țara ar putea fi, în cele din urmă, trasă la răspundere în instanță.

Guvernul belgian se teme practic că Rusia ar putea câștiga la instanțele internaționale de arbitraj un proces intentat pe această temă, iar Belgia ar putea fi nevoită apoi să plătească Moscovei despăgubiri pentru activele rusești puse între timp la dispoziția Ucrainei.

Pentru a debloca situația, unii membri ai parlamentului norvegian au propus ca fondul suveran de investiții al țării, ce gestionează active de peste 2 trilioane (2.000 de miliarde) de dolari – să ofere o garanție care să acopere eventualele riscuri juridice.

Norvegia amintește că oferă deja asistență semnificativă Ucrainei

Stoltenberg, care s-a întors anul acesta să preia portofoliul finanțelor din țara sa natală, după ce i-a predat lui Mark Rutte funcția de secretar general al NATO în octombrie anul trecut, a declarat miercuri că Norvegia, deși nu face parte din Uniunea Europeană, contribuie deja semnificativ la sprijinul financiar pentru Ucraina și ar putea participa și la planurile blocului comunitar. Însă el a subliniat că țara sa nu va oferi garanții de una singură.

„Au existat unele idei potrivit cărora Norvegia ar trebui să garanteze întreaga sumă – aproximativ 1,6 trilioane de coroane norvegiene (159 miliarde de dolari) -, dar acest lucru nu este o opțiune”, a declarat Stoltenberg pentru postul public NRK.

Fondul suveran al Norvegiei, care investește de zeci de ani veniturile țării din petrol și gaze în acțiuni, obligațiuni și alte active străine, valorează de patru ori mai mult decât Produsul Intern Brut anual al țării nordice, ceea ce îl face un actor major pe piețele financiare globale.

Fondul are o regulă conform căreia doar randamentul său așteptat, ajustat la inflație, poate fi cheltuit anual de guvern – acesta fiind stabilit la 3% din valoarea totală a activelor.