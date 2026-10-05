Norvegia vrea să interzică ochelarii AI în anumite locuri

Guvernul Norvegiei a anunțat luni că intenționează să propună o interdicție temporară privind utilizarea ochelarilor cu inteligență artificială în anumite locuri, exprimându-și îngrijorarea că oamenii ar putea fi fotografiați, filmați sau înregistrați audio fără știrea lor, transmite Reuters.

Propunerea norvegiană vine în contextul unei reacții negative la nivel global împotriva ochelarilor inteligenți echipați cu camere, din motive legate de confidențialitate.

Interdicția s-ar putea aplica în locurile în care publicul se adună în mod regulat, precum parcuri, plaje, muzee, centre comerciale și evenimente publice, a precizat guvernul într-un comunicat.

„Mă îngrijorează faptul că se introduce o tehnologie nouă și puternică în contexte în care oamenii riscă să fie fotografiați, filmați sau înregistrați audio fără să știe”, a declarat Torgeir Micaelsen, ministrul Digitalizării și Guvernării Publice.

Interdicția s-ar putea aplica, de asemenea, școlilor, locurilor de joacă și cluburilor de tineret, precum și locurilor în care confidențialitatea este esențială, cum ar fi cabinetele medicale, piscinele și sălile de sport cu vestiare.

Guvernul a precizat că nu are în vedere o interdicție totală și că utilizarea în scop privat, precum și utilizarea în situații în care alte persoane nu riscă să fie filmate fără consimțământ, vor fi în continuare permise.

Acesta a menționat că va analiza ce tipuri de tehnologii ar fi vizate de interdicție, inclusiv dacă aceasta s-ar aplica ochelarilor cu cameră și funcție de înregistrare audio, ochelarilor cu cameră și funcții de inteligență artificială (AI) sau și altor dispozitive purtate pe corp dotate cu cameră, funcție de înregistrare audio și/sau AI.

Guvernul minoritar a declarat că va prezenta un proiect de lege în parlament cât mai curând posibil și că va înființa, de asemenea, un grup de experți care să ofere consultanță cu privire la reglementarea națională permanentă a cestui gen de tehnologie.

Foto: Techa Tungateja | Dreamstime.com