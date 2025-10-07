Nota de plată pe care o achită bunii platnici din economie a ajuns la 11 miliarde de euro în 2025, avertizează un fost vicepreședinte ANAF

Administrația fiscală va externaliza o mare parte din munca sa de identificare a dificultăților apărute în aplicarea actelor normative și de solutionare a acestora către Camera Consultanților Fiscali.

„În situația economică și bugetară extrem de dificilă în care ne aflăm, realizarea într-un timp cât mai scurt a acestui deziderat, al unei mai bune conformări fiscale, apreciez că trebuie să coaguleze efortul întregii societăți. Asta pentru că nota de plată a neconformării fiscale pe care o suportăm anual toți, cei care suntem buni platnici, a ajuns la un nivel foarte greu suportabil și periculos: cca. 11 miliarde de euro în acest an – dobânzile de datorie publică plătite de România. Acest cost uriaș al datoriei publice este de fapt, în mare parte, costul neconformării fiscale cronice, tolerată de prea multă vreme de Fisc și din acest motiv percepută ca normalitate de prea mulți contribuabili”, a declarat Doru Dudaș, fost vicepreședinte ANAF și director general în Ministerul Finanțelor, actual președinte al Comitetului fiscal CCF.

Doru Dudas, Ministerul Finantelor, Foto: Hotnews

De asemenea, la solicitarea Ministerului Finanțelor sau din inițiativă proprie, Camera va elabora și comunica Ministerului Finanțelor lucrări de analiză, studii sau proiecte referitoare la legislația fiscală sau efectele practice ale aplicării acesteia.

Toate acestea sunt prevăzute în Ordonanța de Urgență 49/2025 intrată în vigoare la 29 septembrie. Astfel, Ministerul Finanțelor va putea solicita CCF analiza prealabilă a proiectelor de acte normative din domeniul fiscalității pe care le inițiază și urmează să le promoveze.

Punctul de vedere comunicat de Camera Consultanților Fiscali va avea doar caracter consultativ pentru Ministerul Finanțelor, iar în cazul necomunicării acestuia, promovarea proiectului de act normativ nu este afectată.

Pe de altă parte, ordonanța Guvernului stabilește care este rolul Camerei Consultanților Fiscali în colaborarea sa cu Ministerul Finanțelor și cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, în scopul îmbunătățirii conformării fiscale a contribuabililor, printr-un mecanism transparent de cooperare destinat interpretării și aplicării corecte și unitare a legislației fiscale.

Absolvenții facultăților de drept pot deveni consultanți fiscali. Următorul examen are loc în data de 22 noiembrie 2025

O altă noutate vine ca urmare a recomandărilor OCDE formulate în cadrul procesului de aderare a României, în sensul că similar celor din UE/SEE/Confederației Elvețiene, consultanții fiscali din afara UE/SEE/Confederației Elvețiene să fie recunoscuți drept consultanți fiscali în România condiționat de obținerea unui titlu de calificare pe teritoriul unuia dintre statele aderente la Codul OCDE de liberalizare a mișcărilor de capital și la Codul OCDE de liberalizare a operațiunilor curente invizibile.

În corelare cu aceste modificări privind recunoașterea profesioniștilor din alte țări în România, a fost luată și o altă măsură legislativă importantă pentru dezvoltarea sănătoasă a profesiei: absolvenții facultăților de drept vor putea deveni consultanți fiscali. Astfel, Camera Consultanților Fiscali le recomandă acestora să se înscrie la examenul din 22 noiembrie 2025, dacă dețin și cunoștințele profesionale specifice domeniului fiscal, tematica și bibliografia fiind deja publicate pe site.

„Am considerat oportun ca prin această modificare a legii noastre de organizare a profesiei să extindem condițiile de studii superioare necesare participării la examen, prin adăugarea celor juridice, alături de cele economice. Extinderea condițiilor de studii a urmărit adaptarea legislației la realitățile practice din domeniul fiscalității, care ne arată că foarte mulți juriști de profesie sunt și foarte buni specialiști în zona fiscală. Am urmărit, de asemenea, evitarea unei discriminări a juriștilor din România, întrucât consultanții fiscali din țări UE și non-UE, care pot fi recunoscuți în România potrivit legii, sunt la bază absolvenți de studii superioare juridice”, a mai afirmat Doru Dudaș.

Astfel, noile criterii pentru cei interesați să devină consultanți fiscali, cu care a fost deja actualizat și Regulamentul de examen, publicat luni 13 octombrie în Monitorul Oficial al României și pe site-ul CCF, sunt următoarele:

• să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe economice sau juridice;

• să aibă o experienţă profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activităţi:

elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;

administrare fiscală;

elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

activitate financiar-contabilă sau juridică;

activitate didactică universitară în domeniul finanţelor publice, fiscalitate, politici fiscale şi bugetare, contabilitate financiară, finanţele instituţiilor publice, drept;

activitate de consultant fiscal asistent;

Camera Consultanţilor Fiscali este o organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu patrimoniu şi buget propriu. Este constituită din consultanţi fiscali, consultanţi fiscali asistenţi care au dobândit această calitate, precum şi societăţile de consultanţă fiscală, autorizate de Cameră, în condiţiile prevăzute de O.G. nr. 71/2001, privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.