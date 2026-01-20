Nota obținută de ChatGPT la examenele de admitere la universitate în Japonia

Modele de inteligență artificială (AI) au obținut rezultate remarcabile după ce au fost puse să susțină testul de admitere la universitate din Japonia din 2026, modelul OpenAI ocupând primul loc, cu note maxime la nouă materii, informează marți agenția de presă Xinhua care citează cotidianul financiar Nikkei.

Experimentul a fost realizat în comun de Nikkei și startup-ul AI nipon LifePrompt.

Cele mai recente modele ale marilor companii de AI, inclusiv OpenAI și Google, au răspuns la întrebări din 15 materii principale de la examenele de admitere la universitate din Japonia, susținute în perioada 17-18 ianuarie.

Cel mai recent model GPT-5.2 Thinking, dezvoltat de OpenAI din Statele Unite, a înregistrat un scor general de 96,9 din 100 la toate cele 15 materii, obținând note maxime la nouă materii. Gemini 3.0 Pro de la Google a obținut un scor general de 91,4, potrivit Agerpres.

Examenul de admitere la universitate din Japonia cuprinde 21 de materii din șapte discipline.

Media notelor la cele mai populare 15 materii în rândul candidaților din acest an a fost estimată la 58,1, conform Nikkei.

Modele anterioare ale OpenAI au mai fost expuse anterior la astfel de examene. Media notelor lor a crescut de la 66 de puncte în 2024 la 91 în 2025, ceea ce reflectă o îmbunătățire rapidă a performanțelor.

Analiza a arătat că cele mai recente modele AI au avut performanțe deosebit de bune la matematică, fizică, chimie și biologie, dar au pierdut mai multe puncte la limba japoneză și geografie.

Spre exemplu, în timp ce modelele au fost capabile să interpreteze corect figurile geometrice, au greșit la întrebări care făceau referire la hărți ale lumii, indicând faptul că AI are încă limitări în privința recunoașterii informațiilor grafice neregulate și complexe.