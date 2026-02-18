Nou conflict între Primăria Sectorului 1 și Romprest. Primarul anunță încheierea contractului, operatorul acuză o decizie cu un prejudiciu uriaș

Conflictul a plecat după ce Consiliul Local Sector 1 a convocat o ședință joi, 19 februarie, pentru ca primarul George Tuță să contate încheierea contractului de salubrizare cu Romprest de la finalul lunii iunie. În replică, Romprest a emis azi un comunicat de presă prin care cere municipalității să aștepte încheierea tuturor litigiile din instanță și avertizează că „o încetare forțată a contractului de salubrizare poate genera un prejudiciu de peste 1,12 miliarde lei”.

„În ședința Consiliului Local de joi, 19 februarie 2026, pe ordinea de zi se va afla doar un proiect de hotărâre. Acesta vizează mandatarea Primarului Sectorului 1 pentru a comunica oficial instituțiilor și partenerilor interesați faptul că actualul contract de delegare a serviciului public de salubrizare ajunge la termen la data de 30 iunie 2026”, a anunțat Primăria Sector 1 într-un comunicat de presă.

La rândul său, primarul George Tuță a anunțat, pe 13 februarie, că „urmează o perioadă de tranziție” după care va alege „un serviciu de salubritate de calitate, pe care comunitatea noastră îl merită.”

Dispută pe contracul încheiat în 2008

Municipalitatea transmite că termenul de 30 iunie 2026 rezultă din deciziile instituțiilor de reglementare și control în domeniul salubrizării, dar mai ales din hotărârile instanțelor judecătorești.

Potrivit publicației „Buletin de București” contractul dintre Rompres și Primăria Sectorului 1 a fost semnat în anul 2008, pe o perioadă de 25 de ani, pe când primar era Andrei Chiliman. Mai precis, contractul trebuia să se încheie în 2033.

Cu toate astea, în anul 2009, în baza unor investigații făcute de Consiliul Concurenței la primăriile din București, autoritatea a decis că perioada contractuală este nejustificat de mare.

A urmat un proces între cele două părți, primărie și operator, iar municipalitatea printr-un act adițional, a micșorat perioada contractului de la 25 de ani la 18 ani. Mai precis, contractul se încheie în 2026.

Romprest respinge termenul dat de Primărie

Într-un comunicat de presă emis miercuri, operatorul de salubrizare afirmă că „data de 30 iunie 2026 se bazează „eronat” pe actul adițional. „Acest act conține însă o condiție suspensivă expresă: intrarea sa în vigoare depindea de un eveniment juridic determinat. Eveniment care nu s-a produs. Așa cum este îndeobște cunoscut, în dreptul civil și administrativ, regula este clară: un act afectat de o condiție suspensivă produce efecte doar dacă și când condiția se îndeplinește”, afirmă Romprest.

Romprest afirmă că nu Consiliul Local sau primarul pot constantă dacă acestă condiție este îndeplinită, motiv pentru care a sesizat Tribunalul București și solicită municipalității să aștepte decizia instanței.

„Din punctul nostru de vedere, a decide «ajungerea la termen» înainte ca instanța să stabilească dacă actul adițional a produs efecte înseamnă a anticipa hotărârea judecătorească și a substitui analiza juridică printr-un vot”, mai afirmă operatorul.

Romprest avertizează că o decizie de constatare a încheierii contractului va duce la un prejudiciu de minim de 1,12 miliarde lei.

Conflict vechi între Primăria Sector 1 și Romprest

Disputele au început în 2021, când primar al Sectorului 1 era Clotilde Armand. Ea a vrut renegocierea contractului cu compania de salubritate pentru a scădea tarifele, a blocat plățile, iar compania a oprit strângerea gunoaielor. Conflictul s-a soldat cu mai multe procese.

Pe 10 februarie, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat sentința finală după aproape cinci ani într-unul din aceste procese în care compania cerea daune de jumătate de milion de euro de la fostul primar.