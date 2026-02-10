Clotilde Armand a câștigat definitiv procesul cu Romprest. Compania a cerut daune de 500.000 de euro

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv solicitările companiei de salubritate Romprest și a obligat firma să plătească cheltuieli de judecată, potrivit minutei publicate pe portalul instanței.

Procesul a început în 2021 când Clotilde Armand, pe atunci primar al Sectorului 1, a vrut renegocierea contractului cu compania de salubritate pentru a scădea tarifele, a blocat plățile, iar compania a oprit strângerea gunoaielor. Conflictul s-a soldat cu mai multe procese.

Miercuri, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat sentința finală după aproape cinci ani într-unul din aceste procese în care compania cerea daune de jumătate de milion de euro.

„Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. împotriva deciziei civile nr. 483A/2025 din 20 martie 2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă”, a decis instanța supremă.

Clotilde Armand a câștigat procesul și în primele instanțe, la Tribunalul București și la Curtea de Apel București.

Prin decizia de marți, ICCJ obligă Romprest la plata unor cheltuieli de judecată de 7.000 lei.

Clotilde Armand: „Cel mai mare furt din bani publici din România”

Într-un mesaj pe Facebook în care anunță câștigarea procesului, Clotilde Armand cataloghează acțiunile companiei de salubritate drept „o hărțuire judiciară”.

„Erau nemulțumiți că dezvăluiam neregulile grave din contractul de delegare a serviciilor de salubritate, cine sunt cei din spatele offshore-urilor care conduc societatea și cine, din fostele administrații locale (PSD și PNL), le-a fost complice în cel mai mare furt din bani publici din România post-decembristă”, afirmă fostul edil.

„S-au făcut presiuni pentru a fi redusă la tăcere, să nu mai dezvălui acest jaf din bani publici. Voi continua să vorbesc despre toate acestea, pentru că, sub actuala administrație a Sectorului 1, condusă de un fost ofițer SRI garantat de tătucul contractului cu Romprest – Chiliman – costurile și frecvențele serviciilor de salubrizare au explodat, iar sumele plătite către Compania Romprest au ajuns la niveluri uriașe”, mai afirmă ea.