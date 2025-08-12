Nou focar de Candida auris la Spitalul „Floreasca”. Patru pacienți, confirmați și puși în izolare

Alți patru pacienți internați Spitalul de Urgență „Floreasca” din București au fost depistați pozitiv cu Candida auris, o ciupercă foarte periculoasă și rezistentă la tratament, transmite Digi24. Noul focar este la Secția ATI 1. Primele informații publice legate de prezența ciupercii Candida auris la „Floreasca” au apărut luna trecută, după dezvăluirile făcute de sora unei paciente transferate în Belgia după 53 de zile de internare în Centrul de Arși al spitalului.

Candida auris este un fung deosebit de contagios, cu o rată de deces între 30 și 70% la pacienții infectați.

Pacienții – două femei și doi bărbați cu vârste între 45 și 63 de ani, au fost testați pozitiv la Candida auris în urmă cu patru zile, conform Digi24.

Secția ATI 1, unde a fost depistat noul focar, este diferită de cea a Centrului de Arși, unde a fost declarat, pe 1 august, focar cu această infecție spitalicească multirezistentă deosebit de periculoasă.

Informarea oficială a fost transmisă luni către managerul spitalului și șefa secției ATI 1, Mirea Liliana. Printre măsurile luate se numără interdicția ca personalul medical să intre la acești pacienți cu unghii lungi sau lăcuite, potrivit Digi24, care citează surse medicale.

Conducerea Spitalului „Floreasca” a confirmat oficial, prin e-mail, că din ianuarie 2024 până în iunie 2025, au fost înregistrați 20 de pacienți cu Candida auris, mai scrie Digi24.

Cazul Laviniei de la Spitalul Floreasca

În vara acestui an, în Centrul pentru Arși al Spitalului Floreasca) din București a fost depistat un focar de infecție cu Candida auris, la trei dintre cei șase pacienți. Unul dintre pacienți este Lavinia Vlad, a cărei soră a semnalat public modul neglijent în care a fost tratată. Femeia a ajuns la un spital din Belgia infectată cu Candida auris după ce a stat internată 53 de zile la Floreasca.

Termenul folosit în spitalul din Charleroi este „molimă”, conform Alinei, sora pacientei, precum și încă unei surse HotNews care a discutat cu un medic din spitalul din Belgia.

Europa Liberă a scris luni că Lavinia Vlad nu a fost prima pacientă de la Spitalul Floreasca infectată cu Candida auris. Cu șapte luni înainte, în decembrie 2024, un pacient a murit infectat cu aceeași ciupercă, însă infectarea nu apare în evidența autorităților sanitare.

Pacientul decedat anul trecut se numea Marin Vlase, avea 72 de ani și era internat în secția clinică de Chirurgie Cardiovasculară de la Floreasca, potrivit documentelor văzute de Europa Liberă. El și alte două paciente s-au infectat unii pe alții, acuză rudele acestora.