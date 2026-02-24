Nou protest al profesorilor la Cotroceni: „Este deja strigător la cer. Am ajuns în situația în care profesori renumiți își rup diplomele de doctor”

Sindicatele din educație, atât din învățământul preuniversitar, cât și din universitar, anunță un protest, miercuri, 25 februarie, în fața Palatului Cotroceni, nemulțumiți de „măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar adoptate în învăţământ, care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice”. „A sosit momentul să-i readucem aminte președintelui că are totuși o obligație și un angajament asumat față de federațiile sindicale din învățământul românesc”, a declarat pentru HotNews liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” Marius Nistor.

Aproximativ 400-500 de cadre didactice sunt așteptate la manifestația programată la ora 12:00, a declarat Marius Nistor.

El spune că protestul are loc deoarece măsurile de austeritate din Legea 141 nu au fost retrase, iar președintele nu a reluat dialogul promis cu sindicatele din educație. În plus, susține el, noile măsuri de austeritate afectează direct personalul din educație, inclusiv prin reducerea indemnizației pentru titlul de doctor.

„Cred că a sosit momentul să-i readucem aminte președintelui că are totuși o obligație și un angajament asumat față de federațiile sindicale din învățământul românesc. În afară de asta, mai discutăm și despre noile politici de austeritate, pentru că, indiferent ce declară domnul Bolojan, s-au luat noi măsuri de austeritate care afectează personalul din învățământul preuniversitar și universitar. Ultima măsură este cea legată de diminuarea cu încă 400-450 de lei a indemnizației pentru titlul de doctor”, a spus Nistor.

Declarația liderului sindical vine în contextul în care președintele Nicușor Dan a promis, în septembrie 2025, după o întâlnire cu reprezentanții profesorilor, că va organiza o nouă discuție „în cel mult două luni” pentru a analiza efectele măsurilor de austeritate. Termenul a fost depășit, iar întâlnirea nu a mai avut loc.

Nistor a calificat situația drept „strigătoare la cer” și a făcut referire și la gestul profesorului universitar Cristian Preda, care și-a rupt în direct, la Digi24, diploma de doctor obținută în Franța, în semn de protest față de intenția Guvernului de a reduce sporul acordat bugetarilor care dețin titlul de doctor.

„Ceea ce este, pot să vă spun, deja strigător la cer. La situația în care am ajuns, ca profesori renumiți să-și rupă diplomele de doctor, din cauza faptului că se consideră jigniți de această politică dusă de Guvern, cred că ar trebui să ne punem foarte multe întrebări, dacă nu cumva ne-am întors la vremurile de dinainte de ’89”, a declarat Marius Nistor.

Întrebat despre posibilitatea declanșării unei greve generale, acesta a precizat că au loc consultări la nivel național, iar o decizie va fi comunicată ulterior.

„Sunt consultări care se desfășoară la nivel național, iar rezultatele le vom comunica și presei. Se ia în calcul inclusiv perioada simulărilor sau perioada în care se susțin efectiv cele două examene – Evaluarea Națională și Bacalaureatul”, a afirmat Marius Nistor.

Indemnizația pentru titlu de doctor se reduce la jumătate

Guvernul vrea să taie la jumătate, adică la 500 lei brut pe lună, indemnizația pentru titlul de doctor.

În pachetul privind reforma administrației, publicată în transparență publică, se stipulează că „personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 Iei brut lunar, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar”.

În momentul de față, sporul de doctorat este echivalentul a jumătate din salariul minim brut, însă a fost plafonat la nivelul anului 2018, adică 950 de lei brut.

Ce schimbări invocă profesorii în protest

Protestul de miercuri are loc în contextul aplicării Legii 141/2025, care a adus mai multe modificări în învățământul preuniversitar, contestate de sindicate încă de anul trecut.

Printre cele mai importante schimbări se numără:

Creșterea normei didactice cu 2 ore pe săptămână, măsură anunțată de autorități ca fiind temporară. Ministerul Educației a susținut că astfel elevii vor avea mai multă interacțiune cu profesori titulari, în paralel cu reducerea sarcinilor birocratice și extinderea orelor remediale;

Comasarea a 507 unități de învățământ, care au devenit structuri arondate altor școli, în urma reorganizării rețelei școlare la nivel național;

Modificarea limitelor de elevi pe clasă, autoritățile susținând că reorganizările vizează în special clasele foarte mici, cu un număr redus de elevi;

Schimbări în sistemul de burse pentru elevi. În anul școlar 2025–2026 sunt acordate patru tipuri de burse: bursă de merit (450 lei/lună), bursă socială (300 lei/lună), bursă tehnologică (300 lei/lună), bursă pentru mame minore (700 lei/lună);

În același timp, au fost eliminate bursele pentru olimpici, care aveau valori cuprinse între 700 și 3.000 de lei.

Reducerea indemnizației pentru titlul de doctor. O altă măsură contestată este diminuarea indemnizației acordate personalului bugetar care deține titlul de doctor și activează în domeniul în care a obținut doctoratul. Potrivit sindicatelor, suma ar urma să fie redusă cu aproximativ 400–450 de lei.

Sindicatele susțin că aceste măsuri duc la creșterea volumului de muncă pentru profesori și la diminuarea sprijinului acordat elevilor, în timp ce Guvernul afirmă că reorganizările sunt necesare pentru echilibrarea bugetului și eficientizarea sistemului.