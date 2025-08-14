Ministerul Educației, anunț despre reorganizarea școlilor: schimbări pentru 507 unități de învățământ

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat, joi, printr-un comunicat, că 507 școli din România devin „structuri arondate” altor unități mai mari, ca urmare a reorganizării rețelei școlare. Concret, aceste școli vor rămâne fără director și fără propriul buget. Ministerul nu a anunțat, încă, ce școli vor fi comasate în următorul an școlar.

Potrivit ministerului, schimbarea vine după ce autoritățile locale și inspectoratele școlare județene au transmis propunerile de reorganizare, pornind de la analiza conform căreia „circa 850 de unități de învățământ cu personalitate juridică nu îndeplineau pragul minim de elevi/preșcolari prevăzut în Legea 141/2025”.

„Urmare a procesului de reorganizare, 507 unități școlare cu personalitate juridică (aprox. 8,1% din numărul total de unități cu personalitate juridică existente) devin structuri școlare arondate altor unități”, precizează comunicatul.

Ce se schimbă pentru aceste școli

Ministerul subliniază că reorganizarea „nu presupune închiderea fizică a unităților de învățământ, nu obligă la relocarea activităților educaționale și nu implică renunțarea la posturile existente, cu excepția celui de director din unitatea fără personalitate juridică”.

Practic, școlile își vor desfășura activitatea în aceleași clădiri, cu aceiași profesori și elevi, dar nu vor mai avea propriul director sau buget separat, acestea vor fi gestionate de școala la care sunt arondate.

Ministerul precizează că a oferit „posibilitatea ca fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) să poată avea cel puțin o unitate de învățământ cu personalitate juridică”, chiar și în condițiile reducerilor.

Motivul reorganizării

Schimbarea face parte din măsurile fiscal-bugetare și programul de guvernare, iar autoritățile spun că, pe lângă efectul imediat al reducerii cheltuielilor administrative, „se reduce din fragmentarea rețelei școlare, generându-se astfel și un efect subsecvent pozitiv, dar și premisele unui proces mai eficient în stabilirea normelor didactice”.

Ministerul anunță și că „având ca punct de pornire această experiență impusă de criza fiscal-bugetară, se va face o analiză a modului de funcționare implicat de această redimensionare a rețelei, iar acolo unde va fi nevoie de eficientizări, acestea se vor face prin coordonarea autorităților locale cu inspectoratele școlare, pentru anii școlari viitori”.

Instituția mai spune că „absolut toate acțiunile care vizează reorganizarea rețelei școlare au ca numitor comun interesul superior al copilului și asigurarea unei educații incluzive de calitate, în contextul restrictiv impus de criza fiscal-bugetară”.