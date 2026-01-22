Nou record pentru Sistemul Garanție-Returnare în 2025. Câte ambalaje au fost colectate

Anul trecut, numărul de ambalaje care au ajuns la punctele de colectare din sistemul SGR, faimos pentru garanția de 50 de bani, a crescut cu peste 50% față de 2024, arată datele RetuRO.

Administratorul sistemului anunță că în 2025 au fost returnate peste 5,2 miliarde de ambalaje SGR, iar rata de reciclare a atins 75%.

Peste 350 de milioane de ambalaje au fost colectate în luna decembrie, rata lunară de returnare fiind de aproximativ 72%.

Pe parcursul anului 2025, RetuRO a predat către reciclatori aproximativ 387.000 de tone de materiale (PET, aluminiu și sticlă),

Din 2026 ar putea fi acceptate și noi tipuri de ambalaje, iar ministra Mediului promitea la final de 2025 măsuri dure contra celor care încearcă să fraudeze sistemul.

„Pentru următoarea perioadă vom avea trei direcții mari. Una va fi partea de luptă împotriva fraudării sistemului și deja suntem în discuții avansate și sperăm să luăm în perioada următoare măsuri pe subiect. Alta va fi extinderea, pentru că acest proiect poate fi extins, dar vorbim și despre consolidare, fiindcă dorim să creștem proiectul și să fie un demers care să nu dea peste cap tot ce a funcționat până acum, deoarece există rădăcini destul de solide cu care nu vrem să ne jucăm”, spunea Diana Buzoianu, în noiembrie anul trecut.

În cei doi ani de operare, prin Sistemul de Garanție-Returnare au fost colectate peste 8,5 miliarde de ambalaje de băuturi.

Sistemul a pornit pe 30 noiembrie 2023 și este în cea de-a 26 luna de funcționare.