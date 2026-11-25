Şeful diplomaţiei de la Chişinău, Mihai Popşoi, a declarat marţi că nu este impresionat de ameninţările purtătoarei de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, care a spus că Moscova va lua măsuri de represalii dacă Republica Moldova ar decide să-l expulzeze pe ambasadorul agreat al Rusiei, Oleg Ozerov.

Popşoi a declarat într-o conferinţă de presă că asemenea retorică „nu este o noutate” şi „nu impresionează” Chişinăul.

„Republica Moldova îşi consolidează rezilienţa statului şi asemenea comentarii propagandistice nu impresionează. Nu sunt o noutate. Nu sunt nici primele, nici ultimele comentarii de acest fel. Ne lasă rece această atitudine mai puţin binevoitoare care vine de la Moscova”, a declarat ministrul moldovean de externe Mihai Popşoi, citat de site-ul NewsMaker.md, preluat de News.ro.

Întrebat dacă Chişinăul ia totuşi în calcul o eventuală expulzare a ambasadorului agreat al Rusiei, ministrul moldovean a comentat: „Dacă am avea certitudinea sau garanţia că o asemenea decizie ar îmbunătăţi situaţia de securitate din Republica Moldova, această decizie probabil că ar fi fost luată demult”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, Maria Zaharova, a declarat săptămâna trecută că Moscova ar putea expulza diplomaţi moldoveni în cazul în care Chişinăul ar lua o asemenea măsură împotriva lui Ozerov. Declaraţia a venit pe fondul unor declaraţii ale oficialilor moldoveni despre o eventuală expulzare a ambasadorului agreat al Rusiei, în contextul incidentelor în care drone ruseşti au încălcat repetat spaţiul aerian al R. Moldova.

Pe 19 noiembrie, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a spus că expulzarea lui Ozerov se numără printre opţiunile pe care le au la dispoziţie autorităţile moldovene şi a recunoscut că, în calitate de „simplu cetăţean”, este tentat să recurgă la acest pas. Totuşi, preşedintele Parlamentului a subliniat că autorităţile trebuie să cântărească atent consecinţele unei asemenea decizii, pentru a nu pune în pericol pacea şi stabilitatea din ţară.

Anterior, la sfârşitul lunii octombrie, ministrul Mihai Popşoi nu a exclus nici el posibilitatea expulzării lui Ozerov, în cazul în care „situaţia va continua să evolueze într-o direcţie distructivă”.