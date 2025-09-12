Nou sondaj pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Creștere pentru PAS, partidul pro-european al Maiei Sandu

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), gruparea pro-europeană a președintei Maia Sandu, ar obține circa 40% din voturile celor care s-au decis deja cu cine să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Republican Internațional, la comanda autorităților de la Washington, consultat de Deschide.md.

Potrivit sondajului, pentru PAS ar vota 39% dintre respondenții deciși să meargă la urne. Pentru blocul „patriotic”, format din partidele pro-ruse PSRM, PCRM, „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei”, ar vota 22%.

La ultimul sondaj privind alegerile parlamentare, prezentat pe 8 septembrie de iData, blocul „Patriotic” ar fi votat de 25,2% din totalul alegătorilor (fără diaspora și cei din stânga Nistrului) și de 36% dintre alegătorii deciși să meargă la vot. PAS aduna 24,3% din totalul alegătorilor și 34,7% dintre alegătorii deciși să meargă la urne.

Blocul „Alternativa” ar obține 10% din voturi.

Alte forțe politice, inclusiv „Partidul Nostru”, nu ar trece pragul de reprezentare de 5% pentru partide și 7% pentru blocuri electorale.

Astfel, la redistribuirea mandatelor, PAS ar obține majoritatea voturilor.

Sondajul de opinie realizat la comanda autorităților de la Washington

Sondajul a fost realizat în perioada 12–27 august, pe un eșantion de 1.217 respondenți. Acesta nu include opțiunile de vot ale cetățenilor Republica Moldova din regiunea transnistreană și din diaspora. Marja de eroare este de +/-2,8%.