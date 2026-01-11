Sari direct la conținut
StartupCafe.ro

Nou „unicorn” co-fondat de un român: startup evaluat la 1,7 miliarde de dolari, după o investiție americană

HotNews.ro
Nou „unicorn” co-fondat de un român: startup evaluat la 1,7 miliarde de dolari, după o investiție americană
Ion Stoica, Anastasios Angelopoulos și Wei-Lin Chiang. Sursă: LMArena/Linkedin

Am început anul 2026 cu un nou „unicorn” care are printre co-fondatori un antreprenor de origine română. Este vorba despre Ion Stoica, profesor universitar în SUA și antreprenor în serie, care a lansat, anul trecut, încă un startup de tehnologie, iar acum a ajuns să fie evaluat la 1,7 miliarde de dolari, în urma unei noi runde de finanțare.

Citește mai departe pe StartupCafe…

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro