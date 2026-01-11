Nou „unicorn” co-fondat de un român: startup evaluat la 1,7 miliarde de dolari, după o investiție americană

Am început anul 2026 cu un nou „unicorn” care are printre co-fondatori un antreprenor de origine română. Este vorba despre Ion Stoica, profesor universitar în SUA și antreprenor în serie, care a lansat, anul trecut, încă un startup de tehnologie, iar acum a ajuns să fie evaluat la 1,7 miliarde de dolari, în urma unei noi runde de finanțare.

